Lajčak v Prištini in Beogradu o predlogu EU o normalizaciji odnosov

Posebni odposlanec EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak se je danes s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem pogovarjal o predlogu EU o normalizaciji odnosov med prestolnicama ter o pripravah na sestanek obeh voditeljev v Bruslju, za katerega pa ni povedal, kdaj naj bi bil.

Po obisku Prištine je Lajčak dejal, da želijo poskrbeti za to, da se zgodi napredek na podlagi predloga EU in da bo srečanje voditeljev v Bruslju konstruktivno, poroča kosovski portal KoSSev.

Ponovil je, da mora biti uresničeno vse, kar so se dogovorili v okviru dialoga Prištine in Beograda, ki poteka pod okriljem EU.

S Kurtijem sta govorila tudi o šestih pogojih, ki jih je nedavno postavila Priština za vzpostavitev skupnosti srbskih občin na Kosovu, a ni hotel povedati, kakšno je stališče EU do njih.

Kurti: Predlog EU dobra podlaga za nadaljnje razprave

Kurti je po pogovoru na Twitterju sporočil, da Kosovo omenjeni predlog EU sprejema in da je "dobra podlaga za nadaljnje razprave in trdna platforma za napredek". Dodal pa, da pa obstajajo pomembna vprašanja v zvezi s predlogom, ki jih bodo kmalu obravnavali v Bruslju, kot so "mednarodna jamstva, mehanizmi izvrševanja in časovni okvirji".

"Demokratični koncepti evropske usmeritve nam dajejo upanje," je dodal Kurti, ki je pogovore na delovnem kosilu z Lajčakom opisal kot dobro izmenjavo mnenj, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Lajčak se je nato v Beogradu danes zvečer sestal z Vučićem.

Pred pogovorom z Lajčakom se je Kurti danes v Prištini nenapovedano sestal z veleposlaniki ZDA, Italije, Francije, Nemčije, Grčije in Finske. V pogovoru za ameriško tiskovno agencijo AP je pred tem pozval Zahod, naj ne pritiska na Prištino, da sprejme vzpostavitev skupnosti srbskih občin, saj zanjo to ni prioriteta, poroča Ansa.

Kurti je sicer v soboto s predlogom EU o normalizaciji odnosov v Srbijo seznanil predstavnike albanske in bošnjaške skupnosti v Srbiji. Zahtevali so recipročnost s pravicami Srbov na Kosovu, so sporočili iz Kurtijevega kabineta.

Iz delegacije bošnjaške Stranke demokratične akcije Sandžaka so bili na sestanku njen predsednik Sulejman Ugljanin ter njena dva poslanca v srbski skupščini. Srečanja se je udeležil tudi albanski poslanec Shaip Kamberi, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Opozorili so na nezadovoljstvo s položajem Albancev in Bošnjakov na splošno v Srbiji, še posebej pa v Sandžaku in dolini Preševa. Strinjali so se tudi, da je za trajen mir in varnost na Zahodnem Balkanu potrebna simetričnost pravic, ne pa privilegiran pristop do manjšine ali skupnosti.