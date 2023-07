Ladja s tri tisoč vozili na krovu še vedno v plamenih: oglasili so se avtomobilski prevozniki razen Tesle #video

Nizozemska obalna straža se še naprej trudi preprečiti okoljsko katastrofo in pogasiti požar, ki je zajel tovorno ladjo, na kateri je 2.857 avtomobilov.

Pri Tesli molčijo

Iz Marcedesa so za Bloomberg potrdili, da je na krovu 300 njihovih vozil, in povedali, da so že sprožili podrobno preiskavo. Da so na krovu njihovi avtomobili, so potrdili tudi pri BMW, a pri tem niso navedli točne številke. V podjetjih Ford, Stellantis, Renault in Nissan so zanikali, da bi goreča ladja prevažala njihove avtomobile. Tiskovni predstavnik Toyote pa je dejal, da je malo verjetno, da bi bila njihova vozila na krovu. Medtem pa pri Tesli molčijo in se na vprašanja omenjenega medija še niso odzvali.

Čeprav uradni vzrok požara še ni potrjen, je po informacijah nizozemske agencije ANP zagorel eden od 25 električnih avtomobilov na krovu. Ob tem se znova postavlja vprašanje o varnosti prevoza električnih vozil z ladjo, električna vozila na krovu so namreč resen pospeševalec ognja, saj lahko njegove litij-ionske baterije v ognju dosežejo temperature več kot 2.700 stopinj Celzija.

Prevoz električnih vozil predstavlja tudi veliko nevarnost za posadko. V požaru je življenje že izgubil en član posadke, več je poškodovanih, navaja nizozemska obalna straža.

Ob nizozemski obali na robu katastrofe

Veliko nevarnost pa požar predstavlja tudi za okolje. Ladja je namreč v bližini Waddenovih otokov, ki so območje svetovne dediščine. Če bi se ladja potopila, bi bile posledice lahko katastrofalne. Nizozemske oblasti sicer upajo, da zaradi trenutnih napovedi vetra, valov in morskih tokov morebitno puščanje goriva ne bo ogrozilo Waddenovih otokov.