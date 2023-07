So za požar kriva električna vozila? Ob nizozemski obali na robu katastrofe. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Širjenje ognja zahtevalo hitro evakuacijo

Okoli polnoči je nizozemska obalna straža prejela poročilo, da je na ladji za prevoz avtomobilov Fremantle Highway izbruhnil večji požar. Takrat je plula približno 27 navtičnih milj oziroma 50 kilometrov severno od nizozemskega otoka Ameland. Na krovu je bilo 23 članov posadke, ki so sprva požar skušali pogasiti sami, a jim ni uspelo. Ogenj se je razširil, zato je bila nujna evakuacija.

Člane posadke so evakuirali s helikopterji in rešilnimi čolni, medtem pa je več članov posadke moralo skočiti v vodo, da so se rešili pred ognjem. Po navedbah nizozemske obalne straže je en član posadke umrl, več je ranjenih.

Termalna kamera prikazuje tovorno ladjo Fremantle Highway. Foto: Reuters

Velika bojazen, da bi se ladja potopila

Preživele s krova so odpeljali na letališče Lauwersoog in Eelde, od tam pa šestnajst poškodovanih z reševalnim vozilom v bližnje bolnišnice, saj imajo vsi težave z dihanjem. Fremantle še vedno gori, v bližini ladje je še vedno prisotnih več reševalnih služb, saj obstaja bojazen, da bi se ladja potopila.

Reševalno plovilo Hunter ima z ladjo zasilno povezavo in jo lahko drži v nadzorovanem položaju. Bojijo se, da bi se potopila. Foto: Reuters

Več podjetij, kot so podjetja za predelavo, ter nizozemsko ministrstvo za infrastrukturo in vodno gospodarstvo trenutno iščejo najboljši način za čim večjo omejitev škode.

Ladja je namreč v bližini Waddenovih otokov, ki so območje svetovne dediščine. Če bi se ladja potopila, bi bile posledice ogromne.

So kriva električna vozila?

Tovorna ladja je Bremerhaven zapustila 25. julija okoli 14.30 in je bila namenjena v Egipt. Požar je izbruhnil v torek okoli 21.30. Avtoprevoznik je prevažal 2.857 avtomobilov, od tega 25 električnih vozil.

Različna poročila navajajo, da je požar izbruhnil v enem od električnih vozil, kar je velika težava. Električna vozila na krovu so resen pospeševalec ognja, saj lahko njegove litij-ionske baterije v ognju dosežejo temperature več kot 2.700 stopinj Celzija.