Jezero Maggiore: ponesrečena ladja s tajnimi agenti registrirana v Sloveniji

V povezavi z nedeljsko nesrečo na jezeru Maggiore, v kateri so umrli štirje ljudje, prihajajo na dan nove podrobnosti. Po poročanju italijanskih medijev je bilo na ponesrečeni ladji več oseb, kot je dovoljeno. Registrirana naj bi bila v Sloveniji, večina potnikov pa tajnih agentov. Proti kapitanu so uvedli preiskavo, piše Corriere della Sera.

Nesreča na jezeru Maggiore na severu Italije, v bližini meje s Švico, v kateri so umrli Italijana, Izraelec in Rusinja, še naprej buri duhove. Še zlasti zanimanje vzbuja dejstvo, da so bili med smrtnimi žrtvami kar trije obveščevalci, in sicer agenta italijanske obveščevalne službe in upokojen izraelski agent.

21 potnikov tajnih agentov

Po poročanju časnika Corriere della Sera je bilo na plovilu, ki je bilo registrirano za 15 ljudi, osem ljudi preveč ljudi, skupaj 23. Od tega naj bi bilo 21 potnikov tajnih agentov, in sicer pripadnikov italijanske obveščevalne agencije AISE ter izraelske obveščevalne službe Mosad. Plovilo je bilo registrirano v Sloveniji, dodaja časnik.

Ob 13 izraelskih potnikih in osmih Italijanih sta bila na krovu še 53-letni kapitan in njegova žena, sicer ruska državljanka, ki je bila tudi med žrtvami nesreče.

Kapitana, sicer lastnika plovila, po navedbah časnika preiskujejo zaradi odgovornosti za nesrečo, do katere je prišlo, potem ko se je vreme nenadoma poslabšalo in se je nad jezerom razvila nevihta. Domnevno se je plovilo prevrnilo zaradi vodne trombe. Kapitan je v preiskavi zaradi brodoloma in uboja, dodaja Corriere.

Nenavadna navzočnost agentov Mosada na rojstnodnevni zabavi

Številna vprašanja se porajajo o ozadju srečanja tako velikega števila tajnih agentov na ladji sredi jezera. Potniki naj bi na plovilu v nedeljo sicer praznovali rojstni dan, vendar pa ni mogoče izključiti, da so morda prej obstajale druge vrste srečanj, je v zvezi s tem za italijansko tiskovno agencijo Ansa povedal neimenovani vir.

Dežela Lombardija, kjer leži jezero Maggiore, naj bi bila zanimiva za tajne agente, saj so tam podjetja, ki proizvajajo tehnologijo za vojaške in civilne namene. Navzočnost ducata agentov Mosada na rojstnodnevni zabavi pa je zagotovo nenavadna, še navajajo italijanski mediji.

Odgovore na mnoga odprta vprašanja bi lahko dalo plovilo samo, ki ga po brodolomu skušajo potegniti na površje. Dosedanji poskusi so bili dva dni zapored neuspešni, znova naj bi ga skušali potegniti iz vode v petek, je poročal portal swissinfo.ch.