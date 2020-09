Novo streljanje v ZDA, tokrat napadli policiste

Na jugu Kalifornije v okrožju Los Angeles so v nedeljo intenzivno iskali moškega, ki je v soboto zvečer v Comptonu pristopil k parkiranemu policijskemu vozilu ter streljal na 31-letno šerifovo pomočnico in 24-letnega šerifovega pomočnika. Dejanje bi lahko bilo povezano z nasilnim zatiranjem protestov proti policijskemu nasilju.

Ranjenima je uspelo poklicati na pomoč in so ju prepeljali v bolnišnico, kjer sta bila po operacijah v nedeljo še vedno v kritičnem stanju. Pred bolnišnico so se po pisanju STA zbrali protestniki, ki so poskušali vdreti v poslopje, vmes pa ranjenima policistoma vzklikali, naj "crkneta".

Nasprotna mnenja

Policisti so protestnike razgnali in spotoma aretirali še novinarko lokalnega radia, češ da se ni identificirala in ni imela pri sebi novinarske akreditacije. O nasprotnem sicer pričajo videoposnetki prič aretacije. Radijska postaja je vložila oster protest, generalni inšpektor okrožja Los Angeles pa je uvedel preiskavo šerifovega urada.

Razočarani nad odnosom javnosti do policije

Kot poroča STA, je bil urad šerifa okrožja Los Angeles Alexa Villanueve izpostavljen kritikam zaradi nasilnega zatiranja protestov proti policijskemu nasilju, ki je izbruhnilo po tem, ko so policisti maja v Minneapolisu zadušili temnopoltega osumljenca Georgea Floyda. Šerif Villanueva je v nedeljo izrazil jezo in razočaranje ne le nad ustrelitvijo dveh svojih pomočnikov, ampak tudi nad odnosom javnosti do policije.

"Ta hladnokrvna ustrelitev je brezvestna in storilca je treba kaznovati. Nobeno nasilje ni dobro in vsakega, ki uporablja nasilje, je treba ujeti in kaznovati," je sporočil predsedniški kandidat demokratov Joe Biden.

Predsednik ZDA Donald Trump je tvitnil, da "so to živali, ki jih je treba zatolči". Foto: Reuters

"Živali, ki jih je treba zatolči"

Predsednik ZDA Donald Trump pa je tvitnil, da "so to živali, ki jih je treba zatolči". Okrožje Los Angeles je za informacije, ki bi pripeljale do aretacije strelca, razpisalo nagrado 100.000 dolarjev, še navaja STA.

If you murder a police officer, you should receive the death penalty! pic.twitter.com/07n5Rwrb4b — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 14, 2020

Preberite še: