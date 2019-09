Kurz v ospredje koalicijskih pogovorov postavlja gospodarstvo

Glede na negativen gospodarski razvoj v Nemčiji, grožnjo brexita in globalne trgovinske spore bo osrednja točka koalicijskih pogovorov, kako zagotoviti uspešno gospodarsko rast in manjšo stopnjo brezposelnosti, je dejal 33-letni nekdanji kancler Sebastian Kurz. S kom bi oblikoval koalicijo, Kurz ni hotel povedati. Poudaril je zgolj, da se bodo poskušali srečati in pogovoriti z vsemi strankami, ki so se prebile v parlament.

Kurz si bo za oblikovanje koalicije vzel nekoliko več časa

Po volitvah leta 2017 je ÖVP po dveh mesecih oblikovala koalicijo s svobodnjaki (FPÖ). Tokrat bo verjetno proces pogajanj nekoliko dolgotrajnejši, je priznal Kurz: "Bojim se, da bo tokrat to večji izziv." Za zmagovalce nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitev pri naših severnih sosedih poleg ÖVP velja tudi stranka Zeleni. Ugibanja o morebitnem sodelovanju med strankama se že pojavljajo, vendar bi tovrstno koalicijo glede na nekatere ankete podprlo le okoli 20 odstotkov podpornikov ÖVP.

Vodja Zelenih Werner Kogler je danes dejal, da so v stranki pripravljeni na pogovore. Na prvi pogled morda niso ravno vidne skupne točke z Ljudsko stranko, a bi lahko na pogovorih odkrili, ali bi se izplačalo začeti prava pogajanja, je dodal Kogler.

Največji poraz utrpeli socialdemokrati in svobodnjaki

Glede na začasne rezultate volitev je ÖVP osvojila 37,1 odstotka glasov, Zeleni pa slavijo ponovni vstop v parlament s 14-odstotno podporo. Največji poraz so utrpeli socialdemokrati (SPÖ) in svobodnjaki (FPÖ). SPÖ je podprlo 21,7 odstotka volivcev, FPÖ pa 16,1 odstotka. Pred dvema letoma je SPÖ dobila 27 odstotkov glasov, FPÖ pa 26.

Vodstvo socialdemokratov bo danes popoldne razpravljajo o rezultatih volitev, a ena od točk naj ne bi bila menjava predsednice stranke Pamele Rendi-Wagner. Vodstvo svobodnjakov se bo predvidoma sestalo šele v torek. Po izgubi okoli desetih odstotnih točk se bodo glede na napovedi najverjetneje preselili v opozicijske klopi.