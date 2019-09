Avstrija razglasila podnebne izredne razmere

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski parlament je v sredo razglasil podnebne izredne razmere. Avstrijski poslanci so vlado pozvali, da boj proti podnebnim spremembam ter njihovim posledicam opredeli kot največjo prednostno nalogo. Razglasitev podnebnih izrednih razmer so podprli poslanci ÖVP, SPÖ, Neosa in Liste Jetz. Proti je bila FPÖ.