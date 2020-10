Kurz negativen, ne bo mu treba v karanteno

Avstrijski kancler Sebastian Kurz in avstrijski podkancler Werner Kogler, ki sta se v ponedeljek testirala na novi koronavirus, potem ko so okužbo potrdili pri enem od vladnih svetovalcev, nista okužena z novim koronavirusom, so sporočili iz kanclerjevega urada.

Avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza in večji del njegove ministrske ekipe so v ponedeljek testirali, potem ko so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri enem od vladnih svetovalcev. Skupaj so testirali 20 ljudi, poroča STA. Po navedbah iz kabineta avstrijskega kanclerja sta bila Kurz in Kogler nazadnje v stiku s pozitivno osebo prejšnjo sredo na seji avstrijske vlade. Kljub temu sta v ponedeljek odpovedala vse zadolžitve.

Kurzu ne bo treba v karanteno

Po negativnem testu lahko Kurz nadaljuje svoje aktivnosti in mu ni treba v karanteno. Kot so sporočili iz njegovega urada, bo kancler sicer imel sestanke le po telefonu in prek videopovezav. Okužbo so potrdili pri sodelavcu v pisarni državnega sekretarja na ministrstvu za okolje, mobilnost, inovacije in tehnologijo Magnusu Brunnerju. Vsi, ki so bili v stiku z njim, morajo v karanteno.

V Avstriji število okužb z novim koronavirusom od septembra hitro narašča, dnevno potrdijo približno 700 novih okužb. Za zajezitev širjenja okužb je avstrijska vlada sprejela stroge ukrepe, med drugim so v vseh trgovinah in javnih poslopjih obvezne maske, poroča STA.