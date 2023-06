Krut zločin: najstniki ukradli labodko, jo spekli in pojedli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V vasi Manlius v ameriški zvezni državi New York so trije najstniki iz ribnika ukradli laboda ter ga nato spekli in pojedli, poroča The Guardian. Zgodba je še bolj žalostna tudi zato, ker so štirje labodji mladiči zdaj ostali brez mame.

Krut zločin se je zgodil v vasi Manlius v New Yorku, ko so trije najstniki iz tamkajšnjega ribnika ukradli labodko po imenu Faye, jo spekli in pojedli.

Lov na labode je v nekaterih ameriških zveznih državah sicer dovoljen, a ne v New Yorku. Osumljence, stare med 16 in 18 let, je policija aretirala.

Zločin je vaščane izredno pretresel, saj so imeli labodko Faye zelo radi. Na Facebooku so v spomin nanjo objavili številne fotografije, obžalovanje nad krutim zločinom pa je izrazil tudi župan Paul Whorrall.

Labodka je za seboj pustila štiri mladičke, ki jih bodo čez nekaj tednov, ko bodo lahko skrbeli sami zase, vrnili v ribnik.