Kriptovaluta Igre lignja zrasla za več kot 40.000 odstotkov v treh dneh

Spletna igra Squid game (Igra lignja) je navdih našla v istoimenski Netflixovi seriji, poroča BBC. Za igranje igre pa uporabniki potrebujejo posebno kriptovaluto, katere cena je od torka do danes zrasla za več kot 40.000 odstotkov. Še v torek so kupci za posamezno kriptovaluto odšteli en ameriški cent, danes popoldne pa je cena poskočila čez štiri ameriške dolarje. Kriptovaluta je pomemben del spletne igre, saj igralci v primeru zmage v posamezni igri zaslužijo del sredstev, ki so jih vplačali preostali igralci. "Več igralcev kot bo igralo igre, večji bo na koncu dobitek," so zapisali avtorji spletne igre v predstavitvi projekta. Kljub velikemu zanimanju za igro in kriptovaluto pa se že pojavljajo prva opozorila. Igralci lahko kriptovaluto teoretično zamenjajo nazaj v dolarje, vendar vse več ljudi poroča, da jim to ni uspelo. Razvijalci igre se na pritožbe še niso odzvali.

Prizor iz prvega dela serije Igra lignja Foto: Netflix

Netflix si mane roke

Serija Igra lignja, ki so jo posneli v Južni Koreji, se je izkazala za največji uspeh Netflixa v letošnjem letu. Serijo si je ogledalo že več kot 100 milijonov ljudi in podjetju naj bi prinesla več kot 800 milijonov evrov prihodkov zaradi več milijonov novih naročnikov. Njena produkcija je sicer stala le 18,39 milijona evrov.