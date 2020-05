Kraljica Britancem: Nikoli ne obupajte

Britanska kraljica Elizabeta II. je v nagovoru ob 75. obletnici konca druge svetovne vojne pozvala državljane in državljanke, naj ne obupajo. "Nikoli se ne predajte, nikoli ne obupajte," je dejala v sporočilu, ki so ga predvajali v petek zvečer, piše STA.

Vnaprej posneto sporočilo so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa predvajali točno 75 let potem, ko je njen oče, kralj Jurij VI. nagovoril Britance ob koncu vojne 8. maja 1945. Druga svetovna vojna se je po šestih letih uradno končala 9. maja 1945 minuto čez polnoč.

"Na začetku ni kazalo dobro, konec se je zdel daleč, izid negotov," je dejala 94-letna monarhinja. "A obdržali smo vero, da je namen pravi - in to prepričanje, kot je izpostavil moj oče v svojem nagovoru, nas je peljalo naprej," njene besede navaja STA.

"Vojne generacije so tvegale vse"

Spomnila se je vojnih generacij, ki so "tvegale vse, da so lahko bile naše družine in soseske varne". "S svojim žrtvovanjem so dosegle, da so države, ki so bile nekoč zaprisežene sovražnice, zdaj prijateljice, ki si skupaj prizadevajo za mir, zdravje in blaginjo za vse nas," je dejala.

Letošnje slovesnosti ob obletnici konca druge svetovne vojne so omejene zaradi epidemije novega koronavirusa, a kraljica opaža, da ulice niso prazne. "Polne so ljubezni in skrbi drug za drugega," je ocenila.

Po pisanju STA sta z možem, princem Filipom prejšnji mesec iz previdnosti zaradi covida-19 zapustila London in se preselila v grad Windsor. V Veliki Britaniji so zabeležili več kot 31.000 smrtnih žrtev novega koronavirusa, kar je drugo najvišje število smrtnih žrtev na svetu, za ZDA.

