EU obeležuje 70 let od predloga političnega sodelovanja za trajen mir

Tedanji francoski zunanji minister Robert Schuman je v deklaraciji, ki jo je predstavil 9. maja 1950, predlagal ustanovitev Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ), katere članice bi združile svojo proizvodnjo premoga in jekla. S tem je vojna med zgodovinskima tekmicama Francijo in Nemčijo postala "ne samo nesprejemljiva, ampak materialno neizvedljiva," zapis v deklaraciji povzema STA.

ESPJ so sestavljali Francija, Zahodna Nemčija, Italija, Nizozemska, Belgija in Luksemburg ter je bila prva od nadnacionalnih evropskih povezav, ki so se pozneje oblikovale v to, kar je zdaj Evropska unija. Povezavo danes sestavlja 27 držav, Slovenija se ji je pridružila pred 16 leti.

Robert Schuman Foto: Getty Images Osrednje bruseljske institucije Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU danes pripravljajo dogodek na Facebooku o aktualni krizi covida-19. "Ta dogodek je prostor za skupno razpravo, medsebojno navdihovanje, slavljenje junakov boja proti covidu-19 in za to, da boste vedeli, kako Evropa dela za vas," so zapisali na strani dogodka.

Med 10. in 13. uro bo potekal prenos v živo iz Evropskega parlamenta v Bruslju. Med drugim bo predsednik parlamenta David Sassoli govoril s predstavniki organizacij, ki delujejo za solidarnost v Evropi. Potekala bo tudi razprava s podpredsednikoma parlamenta Othmarjem Karasom in Katarino Barley o prihodnosti Evrope.

Ponudili bodo še ogled interaktivne razstave ob 70. obletnici Schumanove deklaracije in ogled Evropskega parlamenta na daljavo. Popoldne bo med drugim potekala okrogla miza o Evropi v letu 2020, obiskovalce spletnega dogodka pa bodo organizatorji popeljali tudi na glasbeno popotovanje po Evropi.

Ljudi so pozvali, naj na oknih izobesijo zastave EU ter se fotografirajo in fotografijo delijo na strani dogodka, ki se bo zaključil ob 18. uri.

Številne dogodke ob dnevu Evrope so pripravili tudi po državah članicah, ki so se morali zaradi pandemije novega koronavirusa preseliti na splet ali televizijo.

Televizijsko oddajo Dan Evrope pri vas doma je v petek zvečer pripravilo tudi predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. V oddaji je po pisanju STA med drugim potekal pogovor o izzivih, s katerimi se soočajo Evropejci. Svoj pogled je predstavil tudi evropski komisar iz Slovenije Janez Lenarčič. Glasbeniki pa so s priredbami znanih skladb iz zgodovine Evrovizije spomnili na vrednote miru in solidarnosti med evropskimi narodi.