Kosovo prepovedalo vstop predstavnikom srbskih oblasti

Odnosi med Beogradom in Prištino se znova zaostrujejo. Kosovo je namreč danes prepovedalo vstop na svoje ozemlje vsem predstavnikom srbskih oblasti. Kot razlog za to odločitev so navedli "grožnje, propagando in lažne novice".

Svetovalec kosovskega zunanjega ministra Jetlir Zyberaj je na Facebooku sporočil, da Priština ne bo dovolila vstopa na svoje ozemlje nobenemu predstavniku Beograda. Prepoved bo po njegovih besedah veljala, dokler bo Srbija grozila Kosovu.

"Zaradi hibridnih groženj Srbije Kosovu, stalne propagande in lažnih novic o državi in naših državljanih kot tudi zaradi nedavnih prizadevanj, da bi na severu Kosova izzvali t. i. humanitarno krizo (...), kosovsko zunanje ministrstvo ne bo dovolilo nobenemu predstavniku Beograda obiskati Kosova in vse zahteve bodo zavrnjene, dokler se bo takšno ravnanje nadaljevalo," je zapisal Zyberaj.

Kosovo uvedlo 100-odstotne carine na ves uvoz iz Srbije

Prepoved obiskov je najnovejši v vrsti ukrepov, ki sta jih Beograd in Priština sprejela drug proti drugemu po propadu pogovorov o normalizaciji odnosov pod okriljem Evropske unije. Kosovo je novembra lani uvedlo 100-odstotne carine na ves uvoz iz Srbije. Beograd je po drugi strani preprečil vključitev Kosova v mednarodno policijsko organizacijo Interpol.

Srbija: Na severu Kosova je izbruhnila humanitarna kriza

Kosovo kljub pritiskom ZDA in Evropske unije vztraja pri carinah, zaradi česar Srbija zavrača nadaljevanje pogovorov o normalizaciji odnosov. Odpovedano je bilo tudi srečanje srbskega predsednika Aleksandra Vučića in kosovskega predsednika Hashima Thacija v Parizu, načrtovano za 1. julij.

Foto: Reuters

Srbija trdi, da je zaradi carin na severu Kosova, kjer živijo pretežno Srbi, izbruhnila humanitarna kriza. Vučić je v sredo obljubi, da bodo tja pretihotapili hrano v slogu Robina Hooda, če bo to potrebno. V Prištini po drugi strani vztrajajo, da je kriza izmišljena, saj da je hrana in tudi vse ostalo na voljo iz drugih držav, da pa je Srbi pod grožnjo nočejo kupovati.