Končana obdukcija petletne deklice, ki je umrla v Medulinu

Danes so opravili obdukcijo petletne deklice iz Češke, ki je umrla v sredo zjutraj v Medulinu. Čeprav so jo reševalci poskušali oživljati eno uro, je niso mogli rešiti. Da bi ugotovili vzrok smrti, je okrožno državno tožilstvo odredilo obdukcijo. Medtem so potrdili, da so deklico nekaj ur pred smrtjo temeljito pregledali na pediatrični urgenci Splošne bolnišnice Pulj.

Na policijski upravi Istre so danes za Index potrdili, da je bila obdukcija po nalogu pristojnega državnega tožilstva opravljena in da na otrokovem telesu niso našli sledi nasilja. Povedali so tudi, da so bili odrejeni dodatni strokovni pregledi, a zaradi omejitev, ki jih določa zakon, niso smeli izdati, za katera dodatna izvedenstva gre.

So pa na Index.hr iz dobro obveščenega vira medtem izvedeli, da se izvedenska poročila nanašajo na vrsto nadaljnjih preiskav, med drugim dodatne preiskave snovi v krvi, histološke analize in še vrsto drugih izvidov. Vir navaja, da bo trajalo še nekaj časa, dokler ne bodo pridobljeni rezultati vseh preiskav in s tem razkrit vzrok smrti petletnice.

Prej se je kot mogoči vzrok smrti omenjalo akutno vnetje slepiča oziroma njegov razpok, a to ni bilo uradno potrjeno.