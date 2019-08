Kitajska zaradi vohunjenja prijela avstralskega pisatelja

To clarify a deleted tweet:



Chinese authorities have formally arrested Australian Yang Hengjun on suspicion of spying but he's yet to be charged. Hes been detained for more than seven months. https://t.co/DjBZCk5rtw pic.twitter.com/LSUCGJlsnS — ABC Politics (@politicsabc) August 27, 2019

"Yang Hengjun je bil v pridržanju v Pekingu več kot sedem mesecev, in to v slabih razmerah in brez obtožnice. Kitajska do zdaj ni pojasnila razlogov za njegovo pridržanje," je opozorila avstralska zunanja ministrica Marise Payne.

Pisateljev odvetnik trdi, da so Yanga aretirali zaradi prodemokratičnih aktivnosti

Predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Geng Šuang je medtem poudaril, da Yangov primer na Kitajskem obravnavajo v skladu z zakonodajo, Avstralec je po njegovih navedbah po osmih mesecih pridržanja v dobrem zdravstvenem stanju. "Kitajske oblasti bodo primer obravnavale strogo po zakonu in bodo ščitile njegove človekove pravice," je dodal.

“These are absurd accusations, complete fabrications,” said Feng Chongyi, a Sydney-based academic and friend of Yang Hengjun, who was arrested by China for alleged spying https://t.co/2ANBzRHB1G — The Wall Street Journal (@WSJ) August 27, 2019

Pisateljev odvetnik Rob Stary je presodil, da so Yanga aretirali zaradi njegovih prodemokratičnih aktivnosti. Izrazil je zaskrbljenost zaradi obtožb o vohunjenju, za katere kitajska zakonodaja predvideva smrtno kazen. Pisatelj je po poročanju medijev januarja letos izginil v mestu Guangdžov, kamor je na obisk k študentu prispel iz New Yorka. Kitajske oblasti več mesecev niso priznale, da so ga pridržale.

Kitajska pozvala Avstralijo, naj se ne vmešava v primer

Avstralski konzularni predstavniki so Yanga med njegovim pridržanjem večkrat obiskali. Kitajsko zunanje ministrstvo je Avstralijo ob tem pozvalo, naj se ne vmešava v primer, ob tem pa so zagotovili, da bo njihova preiskava zakonita. 53-letni Yang je nekdanji kitajski diplomat in akademik, avstralski državljan pa je postal leta 2002. Na Kitajskem so njegovi članki in blogi na temo demokracije in človekovih pravic precej brani.