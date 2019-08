Indonezija bo prestolnico iz Džakarte preselila na Borneo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predlagana lokacija za novo prestolnico je na gozdnatem območju v geografskem središču Indonezije v provinci Vzhodni Kalimantan. Leži med mestoma Balikpapan in Samarinda, kjer ima vlada v lasti okoli 180 tisoč hektarjev zemljišč.

"Breme, ki ga nosi Džakarta, je preveliko"

Tveganje za naravne katastrofe, kot so poplave, potresi, cunamiji in vulkanski izbruhi, je tam minimalno, je pojasnil Joko. "Breme, ki ga Džakarta trenutno nosi kot upravno, poslovno, finančno, trgovinsko in storitveno središče, je preveliko," je dejal indonezijski predsednik.

Iz metropole namreč dnevno poročajo o hudih prometnih zastojih. Zaradi svoje lege je območje izpostavljeno poplavam, zaradi črpanja podtalnice pa se mesto hitro pogreza. Do leta 2050 bi se tako lahko pogreznila tretjina prestolnice.

Selitev bo državo stala 29,7 milijarde evrov

Widodo je napovedal, da bodo predlog zakona, ki bo omogočil selitev, že v torek vložili v parlament. Selitev bi radi začeli leta 2024 ob koncu njegovega drugega petletnega mandata. Predvidoma bo stala 466 tisoč milijard indonezijskih rupij oziroma 29,7 milijarde evrov.

V Džakarti živi deset milijonov ljudi, na njenem metropolitanskem območju pa še dodatnih dvajset milijonov prebivalcev, s čimer je indonezijska prestolnica drugo najbolj poseljeno urbano središče na svetu.