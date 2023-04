Kitajska začela vojaške vaje v Tajvanski ožini

Okoli Tajvana so zaznali 42 kitajskih vojaških letal in osem ladij.

Okoli Tajvana so zaznali 42 kitajskih vojaških letal in osem ladij. Foto: Reuters

Kitajska je danes začela tridnevne vojaške vaje v Tajvanski ožini. Kot so sporočili iz Pekinga, so vaje nujne za ohranitev suverenosti in ozemeljske celovitosti Kitajske. V Tajpeju so opozorili, da vaje ogrožajo stabilnost v regiji, poročajo tuje tiskovne agencije.