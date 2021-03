Kitajska vrača udarec ZDA in Kanadi

Kitajska je danes sprejela sankcije proti trem posameznikom in subjektu iz Kanade in ZDA. Gre za odgovor na sankcije, ki sta jih državi sprejeli proti Kitajski zaradi ravnanja Pekinga z muslimansko manjšino Ujgurov v avtonomni pokrajini Xinjiang.

Kot je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP objavilo kitajsko zunanje ministrstvo, je vstop na celinsko Kitajsko, Hongkong in Macao prepovedan dvema članoma ameriške komisije za versko svobodo, Gayle Manchin in Tonyju Perkinsu, kanadskemu poslancu Michaelu Chongu ter odboru kanadskega parlamenta za človekove pravice.

Kitajske sankcije proti Britancem

Kitajska je že v petek uvedla sankcije proti devetim posameznikom, tudi poslancem, in štirim pravnim subjektom iz Velike Britanije kot odgovor na sankcije Londona, poroča STA.

Velika Britanija je sankcije sprejela, potem ko so zaradi ravnanja z Ujguri sankcije poti Kitajski sprejele ZDA, Kanada in Evropska unija. Kitajske oblasti so v preteklih letih v prevzgojna taborišča v Xinjiangu zaprle več kot milijon Ujgurov in pripadnikov drugih manjšin, s čimer naj bi jih želeli prisilno asimilirati. Kitajske oblasti trdijo, da gre za centre za poklicno izobraževanje, v katerih naj bi izkoreninili ekstremizem in terorizem.