Slovenija na pogovor povabila kitajskega veleposlanika

Zunanje ministrstvo je zaradi kitajskih sankcij proti nekaterim evropskim politikom in raziskovalcem ter pravnim osebam oziroma organom EU danes na pogovor pozvalo kitajskega veleposlanika Wang Shunqinga. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, so veleposlaniku izrazili nesprejemljivost kitajskih ukrepov.

Slovenska stran je v pogovoru z veleposlanikom izpostavila skrb zbujajoče kršenje človekovih pravic manjšin v avtonomni pokrajini Xinjiang in spremembe kitajske zakonodaje, ki zadevajo avtonomijo Hongkonga. Poudarila je tudi, da bo Evropska unija vztrajala pri zagovarjanju svojih vrednot in storila vse za zaščito svojih državljanov pred neupravičenimi ukrepi Kitajske, so sporočili z MZZ.

Kot so še poudarili v Mladiki, bo EU nadaljevala odločno zagovarjanje človekovih pravic, ki predvideva odzivanje na resne kršitve in zlorabe. Ob tem so izrazili potrebo po nadaljevanju dialoga, ki bo prinesel zbliževanje stališče obeh strani, poroča STA.

Kitajska uvedla sankcije proti desetim evropskim politikom

Foto: STA Zunanji minister Anže Logar je danes v pogovoru s slovenskimi dopisniki v Bruslju po dvodnevnem zasedanju zunanjih ministrov članic zveze Nato ocenil, da so kitajski povračilni ukrepi v odziv na sankcije EU zaradi kršenja človekovih pravic Ujgurom v nasprotju s temeljnimi vrednotami EU.

Odločitev Kitajske ne pripomore k oblikovanju partnerskega odnosa med EU in Kitajsko v ključnem obdobju, ko je na mizi pomemben dogovor o krepitvi naložbenega sodelovanja, je poudaril.

Kitajska je uvedla sankcije proti desetim evropskim politikom in raziskovalcem ter štirim pravnim osebam oziroma organom EU v odziv na sankcije EU proti štirim kitajskim uradnikom in javnemu varnostnemu uradu zaradi ravnanja z muslimansko manjšino Ujgurov v avtonomni pokrajini Xinjiang. To so sicer prve sankcije EU proti Kitajski zaradi človekovih pravic po pokolu na Trgu nebeškega miru leta 1989.