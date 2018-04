Kitajska testira največji čistilnik zraka na svetu #video

Kitajska se je v boj proti hudemu onesnaženju s smogom, s katerim se spopadajo predvsem na severu države, podala z orjaškim čistilnikom. Prototip v obliki skoraj sto metrov visokega stolpa, ki so ga postavili v Xianu, prestolnici province Shaanxi, je največji čistilnik zraka na svetu.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čistilnik, ki po obliki spominja na tovarniški dimnik, namesto črnega strupenega dima v okolico izpušča prečiščen zrak. Dnevno lahko očisti od pet do 18 milijonov kubičnih metrov zraka, odvisno od vremena, letnega časa in stopnje onesnaženosti.

Gradnja stala več kot 160 milijonov evrov

Čistilnik, katerega gradnja je stala več kot 160 milijonov evrov, zmanjšuje količino zdravju zelo nevarnih trdih delcev PM 2,5. Njihovo gostoto lahko zniža za od deset do 19 odstotkov.

Sistem deluje tako, da stolp s pomočjo sončne energije vsesava onesnažen zrak iz okolice, ga prečisti skozi filtre in nato v okolico izpusti čist zrak.

Umazan zrak gre najprej v posebne "tople grede" s steklenim stropom, nameščene ob vznožju stolpa. Te se razprostirajo na površini, veliki približno za polovico nogometnega igrišča. Topel zrak se nato v stolpu dviguje in pri tem potuje skozi več plasti čistilnih filtrov.

Kitajska vlada je leta 2014 napovedala vojno onesnaženju ozračja in okoljsko ministrstvo je za 28 mest na tem področju postavilo stroge ukrepe. Najmanj trije milijoni domov, kjer se grejejo na premog, naj bi tako prešli na električno gretje. Foto: Reuters

Z rezultati poskusnega delovanja znanstveniki zelo zadovoljni

Čistilnik poskusno deluje od lani in znanstveniki na inštitutu za okolje kitajske akademije znanosti, ki ga testirajo, so z rezultati do zdaj zelo zadovoljni. Kakovost zraka se je na območju občutno izboljšala, je na svoji spletni strani poročal South China Morning Post.

Kot je dejal vodja raziskave na omenjenem inštitutu Cao Junji, so izboljšanje kakovosti zraka opazili na območju v okolici čistilnika, velikem okoli deset kvadratnih kilometrov.

Po njegovih besedah je ob dnevih, ko je bilo onesnaženje še posebej hudo, znižal količino smoga na skoraj zmerno raven. Če se bo v poskusni dobi izkazal za uspešnega, nameravajo takšne stolpe namestiti še drugod na Kitajskem.

Potrebovali bi sto takih čistilnikov

Da bi očistili ozračje v mestu, ki se razprostira na površini tisoč kvadratnih kilometrov, bi potrebovali okoli sto takšnih stolpov, je pojasnil Cao, ki naj bi v kratkem objavil rezultate testiranj čistilnika.

Številni so dvomili o učinkovitosti naprave. "Tudi sam sem bil v dvomih, a ko smo končali, so bili rezultati precej dobri. Dosegli so naša pričakovanja," je še dejal Cao.

Kakovost zraka v državi se je lani nekoliko izboljšala. Povprečni delež delcev PM 2,5 v ozračju je tako v 338 mestih padel za 6,5 odstotka.