Kitajska potrdila obisk severnokorejskega voditelja

Kitajska je po skrivnostnem obisku visokega severnokorejskega predstavnika v Pekingu danes uradno potrdila, da je šlo za obisk severnokorejskega voditelja Kim Džong Una. Kot poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua, je bil Kim z ženo Ri Sol Ju v Pekingu od nedelje do danes in je imel pogovore s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom.

Foto: Reuters

Pogovori kitajskega predsednika in severnokorejskega voditelja so potekali v Veliki dvorani ljudstva v Pekingu, Xi pa je Kima in njegovo ženo gostil tudi na banketu. Na srečanju je Kim povedal, da sta se pogovarjala o odnosih med državama, razmerah v Severni Koreji, ohranitvi miru in stabilnosti na Korejskem polotoku in drugih zadevah, poročanje kitajske državne agencije Xinhua povzemajo tuje tiskovne agencije.

Xi je izpostavil pomen prijateljstva med sosednjima državama. Poudaril je, da so obisk severnokorejskega voditelja organizirali ob posebnem času, ter pohvalil "pozitivne spremembe" na Korejskem polotoku letos. Pri tem je pojasnil, da se Kitajska še naprej zavzema za jedrsko razoroževanje na Korejskem polotoku in reševanje težav z dialogom.

Kim nakazal pot za rešitev jedrskega vprašanja

Kim je nakazal mogočo pot za rešitev severnokorejskega jedrskega vprašanja. "Vprašanje denuklearizacije Korejskega polotoka lahko rešimo, če se bodo Južna Koreja in ZDA odzvale na naša prizadevanja z dobro voljo, če bomo ustvarili ozračje miru in stabilnosti ter obenem sprejeli usklajene ukrepe za mir," je dejal.

Foto: Reuters

Zatrdil je tudi, da ni bilo nikakršnega dvoma, da bo njegov prvi obisk v tujini prav v kitajsko prestolnico, češ da je bila to zaradi odnosov med državama njegova dolžnost, poročanje severnokorejske državne tiskovne agencije KCNA povzema francoska AFP. KCNA je tudi poročala, da je Xi ob srečanju sprejel Kimovo vabilo, naj obišče Severno Korejo.

Kima so na Kitajskem sprejeli tudi predsednik kitajske vlade Li Keqiang ter člani kitajskega centralnega komiteja.

Foto: Reuters

To je bil prvi obisk Kim Džong Una v tujini, odkar je po smrti svojega očeta Kim Džong Ila leta 2011 prevzel oblast v Severni Koreji. Njegov oče, ki je bil znan po strahu pred letenjem, je Kitajsko večkrat obiskal z zasebnim oklepnim vlakom. Kitajski in severnokorejski mediji so takrat njegov obisk potrdili šele, ko je zapustil Kitajsko.

Po mnenju analitikov si je Xi od Kima želel zagotovila, da Severna Koreja na maja predvidenem vrhu z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ne bi dosegla kakršnegakoli dogovora, ki bi bil v škodo kitajskim interesom.

Kitajska je sicer glavni gospodarski zaveznik Severne Koreje in po poročanju BBC je bilo zelo verjetno, da se bo Kim pred majskim vrhom z ZDA in aprilskim z Južno Korejo posvetoval s Pekingom.

Peking je glede obiska že poročal Beli hiši, je v torek potrdila tiskovna predstavnica Sarah Sanders. Kimov obisk na Kitajskem po njenih besedah dokazuje, da ameriška "kampanja maksimalnega pritiska ustvarja primerno ozračje za pogovore s Severno Korejo".

O podrobnostih obiska ima Peking namen obvestiti tudi Seul. Kitajski predsednik bo v ta namen v četrtek v Južno Korejo poslal za zunanjo politiko pristojnega član politbiroja Yang Jiechija, so sporočili v Seulu. Podrobno poročilo o pogovorih v Pekingu želi tudi Japonska, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil premier Shinzo Abe.