Kitajska: Napadalec z nožem ubil devet dijakov

Število smrtnih žrtev petkovega napada z nožem v kitajski provinci Shaanxi je naraslo na devet ljudi. 28-letni napadalec, ki je napadel dijake, ki so se iz šole vračali domov, je svoje dejanje upravičil z besedami, da je bil kot učenec omenjene šole pogosto tarča nasilnežev in da sovraži svoje sošolce.

Napadalec naj bi dijake napadel zaradi nasilja, ki so ga domnevno izvajali nad njim. Fotografija je simbolična. Foto: Thinkstock

Eden najbolj krvavih napadov v državi v minulih letih je prvotno terjal življenja sedmih dijakov, vendar sta nato poškodbam v bolnišnici podlegla še dva.

Žrtve, med katerimi je bilo sedem deklet in dva fanta, so bile stare med 12 in 15 let. Več dijakov je sicer še vedno na zdravljenju v bolnišnici.

Napadi z noži so na Kitajskem zelo pogosti

Napadi z nožem so na Kitajskem pogosti, saj je posedovanje strelnega orožja nezakonito. V minulih letih je državo pretreslo več tovrstnih incidentov. Februarja letos je tako napadalec v nakupovalnem središču v Pekingu z nožem ubil žensko in ranil 12 ljudi.

Julija lani je moški v nakupovalnem središču v južnokitajskem mestu Shenzhen ubil dva človeka in ranil devet ljudi. Januarja istega leta je napadalec v vrtcu v avtonomni pokrajini Guangxi Zhuang napadel in ranil 11 otrok.