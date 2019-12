Kitajska izgon svojih diplomatov iz ZDA označila za napako

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajska je danes izgon dveh svojih diplomatov iz ZDA označila za napako in pozvala Washington, naj jo popravi. ZDA so namreč po poročanju New York Timesa septembra po tihem izgnale dva kitajska diplomata, ki sta namerno zapeljala na varovano območje vojaškega oporišča v Virginiji.