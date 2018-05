Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajska in ZDA dosegli dogovor, da ne bo trgovinske vojne
Avtor: STA

Foto: Reuters

Kitajska je z ZDA dosegla dogovor, da se državi ne bosta zapletli v trgovinsko vojno, je po vrnitvi s pogajanj v Washingtonu danes v Pekingu dejal podpredsednik kitajske vlade Liu He. Kot je dodal, so se pogajalci tudi strinjali, da se "ne bodo obmetavali s carinami", poročajo tuje tiskovne agencije. ZDA so popoldne potrdile dogovor.