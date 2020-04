Kim zamenjal velik del najvišjega organa odločanja v Severni Koreji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je v nedeljo zamenjal več kot tretjino komisije za državne zadeve, najvišjega telesa odločanja, ki mu tudi predseduje. Zamenjavo so po poročanju tujih medijev izvedli na zasedanju ljudske skupščine.

Zasedanja se je udeležilo več sto delegatov, ki so sedeli tesno skupaj in brez mask. Severnokorejske oblasti po poročanju STA namreč še naprej trdijo, da v državi do zdaj niso zabeležili niti enega primera okužbe z novim koronavirusom.

V državi so sicer uvedli strogo izolacijo za več tisoč svojih državljanov in na stotine tujcev, vključno z diplomati. Da bi preprečili izbruh epidemije, si prizadevajo tudi za dezinfekcijo javnih objektov. "Državna kampanja za boj proti epidemiji se bo še stopnjevala, da bi preprečili širjenje covid-19," so zapisali v poročilu po zasedanju vlade.

Kim zamenjal skoraj polovico najvišjega organa odločanja v državi

Med petimi novoimenovanimi člani 13-članske komisije za državne zadeve je Ri Son Gwon, ki je bil letos imenovan za zunanjega ministra. Položaj v komisiji pa sta med drugim izgubila njegov predhodnik na ministrskem položaju Ri Yong Ho in še en nekdanji zunanji minister Ri Su Yong.

Po navedbah tujih medijev, ki se sklicujejo na vladno poročilo, so pri delu komisije odkrili resne napake in se naučili "resne lekcije", da če uradniki, pristojni za vodenje gospodarstva, ne izpolnijo svojih dolžnosti, gospodarski cilji ne bodo doseženi.