Kim z najvišjimi uradniki severnokorejske vojske o krepitvi oboroženih sil

Kim je razširjeno osrednjo vojaško komisijo seznanil z "zapletenimi notranjimi in zunanjimi razmerami". Pogovori med ZDA in Severno Korejo o severnokorejskem programu jedrskega orožja in gospodarskih sankcijah so po drugem srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Jong-una februarja zastali.

Severna Koreja je nedavno konec leta postavila kot rok za predstavitev nove ameriške ponudbe, ki bi vključevala umik velikega dela sankcij proti Pjongjangu. V nasprotnem primeru grozi z "novo potjo".

Če Washington kmalu ne predstavi novih predlogov, je Severna Koreja nedavno omenjala celo "božično darilo" za ZDA, kar bi po mnenju nekaterih strokovnjakov lahko pomenilo izstrelitev medcelinske balistične rakete.