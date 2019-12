Severna Koreja izvedla nov preizkus na izstrelišču za satelite

Severna Koreja je danes sporočila, da je izvedla nov preizkus na izstrelišču za satelite na severu države. Državna tiskovna agencija KCNA je poročala, da je bil preizkus izveden v petek zvečer in se je uspešno končal. Drugih podrobnosti ni navedla, zato ni znano, kaj točno so preizkusili.

"Nov pomemben preizkus je bil uspešno izveden na izstrelišču Sohae," je poročala KCNA. O podobnem preizkusu je poročala že pred enim tednom, njihov namen pa naj bi bila krepitev sposobnosti za "zanesljivo strateško jedrsko odvračanje". Gre za izstrelišče, za katerega je Severna Koreja po navedbah ZDA obljubila, da ga bo zaprla.

Pjongjang je novico o prvem preizkusu sporočil dan po tem, ko je Severna Koreja naznanila, da pogovori z ZDA o denuklearizaciji Korejskega polotoka niso več na pogajalski mizi.

Jedrski pogovori med Pjongjangom in Washingtonom so trenutno v slepi ulici. Severna Koreja je konec leta določila kot rok, do katerega pričakuje popuščanje ZDA. Diplomati pri Združenih narodih so v preteklosti že večkrat izrazili bojazen, da bi lahko Severna Koreja, če kmalu ne bo napredka, ponovno začela poskusne izstrelitve balističnih ali jedrskih raket dolgega dosega.