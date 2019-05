Kim nadzoroval izstrelitev projektilov proti Japonskemu morju

Trump je v soboto izrazil prepričanje, da Kim ne bi prelomil obljub, ki mu jih je dal, in da ne bi storil ničesar, kar bi lahko ogrozilo pot Severne Koreje do boljših odnosov z ZDA in normalizacije gospodarskih razmer.

Trump je v soboto izrazil prepričanje, da Kim ne bi prelomil obljub, ki mu jih je dal, in da ne bi storil ničesar, kar bi lahko ogrozilo pot Severne Koreje do boljših odnosov z ZDA in normalizacije gospodarskih razmer. Foto: Reuters

Kim je bil po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA zadovoljen z izstrelitvijo. Namen poskusa je bilo testiranje pripravljenosti in natančnosti orožja. Kim je ob tem pozval vojake, naj ohranijo svojo stopnjo pripravljenosti in okrepijo bojevitost.

Generalštab oboroženih sil Južne Koreje je v soboto sporočil, da je Severna Koreja z vzhodnega dela države v Japonsko morje izstrelila "več neidentificiranih projektilov kratkega dosega". Izstrelki so leteli do 200 kilometrov daleč in padli v morje. Sprva so sicer iz Seula sporočili, da Je Pjongjang izstrelil raketo kratkega dosega.

Pjongjanga je nazadnje izvedel poskus medcelinske balistične rakete novembra 2017. Po tem poskusu je Severna Koreja razglasila, da so njene jedrske zmogljivosti popolne in obnovila pogovore z Južno Korejo in ZDA. Lani, ko se je Kim prvič srečal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Singapurju, Severna Koreja ni izvedla nobenega raketnega ali jedrskega poskusa.

Trump prepričan, da Kim ne bi prelomil svojih obljub

Trump je v soboto izrazil prepričanje, da Kim ne bi prelomil obljub, ki mu jih je dal, in da ne bi storil ničesar, kar bi lahko ogrozilo pot Severne Koreje do boljših odnosov z ZDA in normalizacije gospodarskih razmer. Izrazil je še prepričanje, da bodo dosegli dogovor, in s tem nakazal na pogovore o denuklearizaciji Severne Koreje, ki so trenutno v slepi ulici.

Pjongjang s poskusom raket kratkega dosega sicer ne bi kršil obljube, da ne bo izvajal preizkusov balističnih raket dolgega dosega. Zdi pa se, da postaja Pjongjang vse bolj nestrpen zaradi vztrajanja Washingtona pri gospodarskih sankcijah, dokler Kim ne sprejme resnih korakov glede odprave programa jedrskega orožja.