Kdo je Putinov največji zaupnik?

Kot glavnemu vodji zadnja beseda pripada prav njemu, tudi ko gre za tako pomembno odločitev, kot je invazija na drugo državo, a Putin se še vedno zanese na njemu zvesto spremstvo. Številne osebe, ki jim zaupa, so svojo karierno pot začele v ruski varnostni službi. A še vedno se postavlja vprašanje, komu v ključnih trenutkih Putin najbolj zaupa in prisluhne.

Foto: Reuters

Minister za obrambo Sergej Šojgu

Foto: Reuters

Sergej Šojgu je dolgoletni zaupnik predsednika Putina in je kot poveljnik vojske vodil demilitarizacijo Ukrajine in obvaroval Rusijo pred tako imenovano vojaško grožnjo z Zahoda.

Znan je po tem, da s predsednikom lovi ribe in hodi na lov v Sibiriji, mnogi pa ga vidijo tudi kot naslednika Putina. A fotografija, na kateri sedi poleg poveljnika oboroženih sil in zelo daleč od Putina, prikazuje realnost, kako blizu Putin pusti svojim svetovalcem.

Spodnja fotografija je bila posneta tri dni po ruskem napadu na Ukrajino, ko ruska vojska ni pričakovala tako močnega odpora s strani Ukrajincev. Na njej so Putin in minister za obrambo Sergej Šojgu ter Valery Gerasimov, poveljnik generalštaba ruskih oboroženih sil.

Foto: Reuters

"Šojgu bi moral vkorakati v Kijev, je obrambni minister in bi moral zmagati," je povedala poznavalka vojnih konfliktov Vera Mironova.

Leta 2014 so mu pripisali zasluge za zasedbo Krima, poveljeval je tudi vojaški obveščevalni službi, ko je bila ta obtožena dveh zastrupitev agentov, najprej v Angliji leta 2018, ko je oseba zaradi zastrupitve umrla, in leta 2020 v Sibiriji, ko je bil zastrupljen ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni, ki je skoraj umrl.

"Šojgu ni le poveljnik vojske, temveč tudi poveljuje ideologiji, in je zato zelo pomemben člen v tej zgodbi," ocenjuje ruski varnostni poznavalec in pisatelj Andrej Soldatov.

Valery Gerasimov, poveljnik generalštaba ruskih oboroženih sil

Foto: Reuters

Njegova naloga poveljnika generalštaba je bila čimprejšnja zasedba Ukrajine in zato je v tem oziru izkazal pomankljivost v ruskem obleganju Ukrajine. Veliko vlogo je odigral tudi leta 1999, ko je Rusija v čečenski vojni zasedla Čečenijo, prav tako je pretekli mesec poveljeval taktičnim pripravam na napad na Ukrajino in načrtom za napad nanjo.

Opisujejo ga kot "nesmejanega, robatega pretepača", ki je pomagal pri priključitvi Krima, kjer je odigral pomembno vlogo.

Nekateri viri trdijo, da je bil zaradi slabšega uspeha v Ukrajini in slabega vzdušja in nizke morale v ruski vojski vsaj začasno postavljen na stranski tir.

A to so le želje nekaterih, pravi Andrej Soldatov. "Putinova naloga ni nadzorovanje vseh cest in vsakega bataljona, zato je to naloga Gerasimova," poudarja. Medtem ko ima minister za obrambo rad svoje uniforme, se mora v vojaških posredovanjih še vedno zanesti na profesionalce, saj se ne spozna na vojaške treninge.

Nikolaj Patrušev, sekretar Varnostnega sveta

Foto: Reuters

"Sam meni, da Zahod že dolgo želi prevladati nad Rusijo," o njem pove zaslužni profesor Ben Noble na univerzi v Londonu.

Je eden od treh glavnih svetovalcev in privržencev Putina, ki je z njim že od leta 1970, ko se je drugo največje mesto Rusije Sankt Petersburg še imenovalo Leningrad. Druga dva zvesta privrženca sta šef varnostne službe Aleksander Bortnikov in vodja tujih zaupnih podatkov Sergej Nariškin.

Le malo ljudi ima tako velik vpliv na Putina, kot ga ima Patrušev, ki je z njim sodeloval že v času KGB (sovjetska varnostno-obveščevalna služba) in ga je med leti 1999–2008 tudi nasledil na čelu organizacije FSB (Zvezna varnostna služba), ki je nasledila predhodnico.

Aleksander Bortnikov, direktor FSB (Zvezna varnostna služba)

Foto: Reuters

Tisti, ki poznajo dogajanje v Kremlju, vedo, da Putin najraje prisluhne podatkom, ki mu jih podajo varnostne službe, zato ne preseneča dejstvo, da je Bortnikov eden izmed večjih zaupnikov ruskega predsednika. Na položaju je nasledil Patruševa, a z gotovostjo vseeno ne moremo trditi, kdo točno poveljuje in sprejema odločitve o pomembnih zadevah, poudarja Noble.

Poznavalci trdijo, da ima Zvezna varnostna služba še vedno zelo močan vpliv tudi na druge podsisteme, saj ima tudi svojo specialno enoto. "Menim, da je pomemben člen, a vseeno ne daje nasvetov in predsedniku ne pomaga pri odločanju," meni Andrej Soldatov.

Sergej Nariškin, direktor SVR (tujih obveščevalnih služb)

Foto: Reuters

Je eden izmed pomembnejših zaveznikov Putina in je ob njem že skoraj vso kariero. Kaj je bilo torej narobe z njegovimi odgovori predsedniku na zadnjem zasedanju varnostnega sveta?

Ko ga je predsednik povprašal o oceni razmer, je Nariškin deloval zmeden in ni vedel, kako bi na vprašanje odgovoril, na kar je Putin odvrnil: "To ni to, o čemer trenutno govorimo."

Kremelj je celoten posnetek skrajšal, da bi prikazal nelagoden položaj, v katerem se je Nariškin znašel, ko je moral odgovoriti Putinu na vprašanje. Analitiki so stanje v prostoru ocenili kot toksično in pretresljivo, spet drugi pa so ocenili, da Putin obožuje take situacije. "Putin ljubi takšne situacije in se rad igra igre s svojim krogom najožjih sodelavcev, saj je Nariškina imel za bebčka," je komentiral Soldatov.

Sergej Nariškin je dolgo časa zasenčeval Putina, že v devetdesetih letih v Sankt Peterburgu, kasneje leta 2004 v Putinovem kabinetu in ko je potem postal govorec v parlamentu. Zato se po mnenju Soldatova Nariškin zdi zelo pomemben člen v pridobivanju in pojasnjevanju ideološkega ozadja, ki je za Putina zelo pomembno.

V lanskoletnem intervjuju za BBC je tako Nariškin zanikal vsako povezavo Rusije z zastrupitvami, spletnimi napadi ali pa vmešavanje v volitve drugih držav.

Sergej Lavrov, minister za zunanje zadeve

Foto: Reuters

Že osemnajst let je Lavrov eden izmed najizkušenejših diplomatov, ki zastopa Rusijo v svetovnem prostoru, četudi ga mnogi ne dojemajo kot pomembnega igralca, ko pride do sprejemanja odločitev. Prav 71-letni Lavrov je primer, da se Putin zelo rad opre na pomembne figure iz preteklosti.

A v povezavi v vojno z Ukrajino je bil potisnjen na stranski tir, saj je predlagal nadaljna pogajanja, pri čemer ga je ruski predsednik ignoriral.

Ko je Lavrov v videopovezavi pred diplomati ZN Odboru za človekove pravice želel utemeljiti ruski napad na Ukrajino, je velika večina, to je več kot 140 diplomatov, protestno zapustilo dvorano in njegovega govora ni želela poslušati.

This morning in the UN Human Rights Council more than 140 diplomats refused to listen to Russian Foreign Minister Lavrov’s futile attempt to justify unacceptable military aggression. Watch them leave the Council Chamber. pic.twitter.com/Syox5sTvaD — Elisabeth Tichy-Fisslberger (@tichy_e) March 1, 2022

Valentina Matvijenko, predsednica sveta federacije

Foto: Reuters

Valentina Matvijenko je ena izmed redkih žensk, ki sodeluje v Putinovem ožjem krogu že iz časov v Sankt Peterburgu. Pomembno vlogo je odigrala tudi pri priključitvi Krima k Rusiji leta 2014. S svojimi odločitvami je pomembno vplivala na rusko invazijo na Ukrajino.

Kljub temu pa ni med najpomembnejšimi odločevalkami, saj niti poznavalci ne vedo natančno, kdo in na kakšen način sprejema pomembne odločitve. Tako kot v primeru ostalih, ki zasedajo mesto v ruskem varnostnem odboru, je tudi Valentina tu zato, da daje vtis, da se odločitve sprejemajo na podlagi skupnih pogovorov in odločitev ne sprejme predsednik sam že prej.

Viktor Zolotov, poveljnik Nacionalne garde

Foto: Reuters

Nekdanji osebni stražar predsednika, zdaj pa poveljnik ruske narodne garde, imenovane Rosgvardia, ki jo je Putin ustanovil šest let nazaj kot osebno stražo v stilu pretorijanske straže iz časov rimskega imperija. Da bi povečal lojalnost v vrstah osebne straže, je Zolotov število vojakov v njej povečal na 400 tisoč. Vera Mironova verjame, da je bil ruski načrt, da invazijo izvedejo v nekaj dneh, a ko je vojska začela razpadati, je pobudo prevzela ruska narodna garda. Težava je bila tudi v tem, da poveljnik narodne garde nima izkušenj z vojaškim treningom, prav tako njegova vojska nima tankov in je tako lažja tarča za nasprotnika.

Koga še posluša Putin?

Predsednik ruske vlade Mihail Mišustin ima nezavidljiv položaj pri reševanju ruske ekonomije, a tudi zelo malo besede pri vprašanju vojne z Ukrajino. Tudi moskovski župan Sergej Sobjanin in direktor naftnega giganta Rosnefta Igor Sečin sta po poročanju političnega analitika Jevgenija Minčenka blizu predsedniku Putinu.

Tudi brata milijarderja Boris in Arkadij Rotenberg, ki sta bila prijatelja Vladimirja Putina že v otroštvu, sta bila dolgo časa zaupnika predsednika, poleg tega jih je Forbes v letu 2020 razglasil za najbogatejšo družino v Rusiji, poroča BBC.