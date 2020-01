Kdo ima večji vpliv? Slovenija zaostaja za Hrvaško in Srbijo.

Na vrhu lestvice najmočnejših držav na svetu tudi letos kraljujejo ZDA, Rusija in Kitajska. Na seznamu 80 držav so tudi nekatere države nekdanje Jugoslavije. Slovenija zaseda rep lestvice.

ZDA, Rusija in Kitajska tudi v letu 2020 ostajajo na vrhu lestvice najmočnejših držav na svetu, je pokazala raziskava medijske družbe US News and World Report, ki temelji na odgovorih 21 tisoč anketiranih oseb. Seznam 80 držav je narejen na osnovi vpliva držav, njihove politične, ekonomske in vojaške moči, poroča časnik Business Insider.

V prvi deseterici najmočnejših držav glede na lani ni sprememb. Prvim trem sledijo Nemčija, Velika Britanija, Francija, Japonska, Izrael, Južna Koreja in Savdska Arabija. Edina razlika je le ta, da se je Južna Koreja letos uvrstila pred Savdsko Arabijo.

Srbija in Hrvaška napredovali za osem mest, Slovenija le za pet

Od držav nekdanje Jugoslavije se je najbolje odrezala Srbija. Pridobila je osem mest in so jo avtorji raziskave uvrstili na 44. mesto. Prav tako osem mest bolje kot lani se je uvrstila sosednja Hrvaška, ki je zasedla 67. mesto.

Slovenija je glede na lansko uvrstitev pridobila pet mest in končala na 73. mestu od 80 sodelujočih držav. Tik pred njo so uvrščene Slovaška, Litva, Latvija in Estonija.