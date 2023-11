Kazahstanski predsednik Kasim-Žomart Tokajev se je tokrat zadeve lotil nekoliko drugače kot običajno. Po srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom je na novinarski konferenci spregovoril v kazaščini. To je ruske delegate, vključno z zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, vidno presenetilo in vsi po vrsti so segli po svojih prevajalnih napravah. To je storil tudi Putin, pri tem pa je njegov izraz na obrazu ostal popolnoma nespremenjen.

Srečanja in novinarske konference se odvijajo v ruščini in Tokajeva odločitev, da je spregovoril v kazaščini, je zelo zgovorna. Čeprav je Tokajev dejal, da je Kazahstan zavezan strateški usmeritvi nadaljnje krepitve celovitega sodelovanja z Rusijo, je z uporabo kazaščine poslal jasen signal Kremlju, da se dinamika odnosov med državama spreminja in da se Kazahstan oddaljuje od Rusije. Gre pa tudi za medosebni obračun med Tokajem in Putinom, saj je zadnji večkrat napačno izgovoril ime kazahstanskega predsednika, piše Euroasianet.

