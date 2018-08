Katoliško društvo s peticijo proti gejem v hrvaških apartmajih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaško katoliško društvo CitizenGO je sprožilo spletno peticijo v podporo zadrskim lastnikom apartmajev, ki ne želijo sprejeti homoseksualcev. V nekaj dneh jo je podpisalo okoli 5000 ljudi. Peticijo so sprožili, potem ko eden od lastnikov apartmaja v Zadru ni želel sprejeti gejevskega para iz Brazilije.

Kot poročajo hrvaški mediji, se društvo predstavlja kot "skupnost aktivnih državljanov, ki želijo s spletnimi peticijami zaščititi človekove pravice". Društvo temelji na krščanskih vrednotah, pri čemer na prvem mestu navajajo "pravico do življenja od spočetja do njegovega naravnega konca".

Do zdaj so med drugim sprožili že peticijo proti konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in v družini, znani kot istanbulska konvencija. Konservativni krogi tej konvenciji nasprotujejo, ker prinaša teorijo spola.

Zdaj društvo zahteva še, da bi imeli lastniki, ki oddajajo apartmaje turistom, pravico zavrniti geje. V nekaj dneh so zbrali okoli 5000 podpisov, vendar po poročanju hrvaških medijev ne morejo potrditi njihove avtentičnosti.

Ogorčenje nad lastnikom izrazil tudi Booking.com

Lastnik apartmaja v Zadru je odpovedal rezervacijo brazilskega turista zaradi njegove spolne usmeritve. ''Zavrnjeno. Ne sprejemamo homoseksualcev. Odpovejte svojo rezervacijo,'' se je glasilo sporočilo, ki ga je na svoj elektronski naslov prejel Brazilec, ki si je želel s partnerjem privoščiti počitnice na Jadranu.

Portal Booking.com, kjer je Brazilec rezerviral prenočišče, se je odzval z ogorčenjem nad diskriminatornim vedenjem hrvaškega lastnika, ki se je izgovarjal na slabe izkušnje s slovenskimi homoseksualci. Portal je z lastnikom prekinil sodelovanje in Brazilcu priskočil na pomoč z iskanjem nove namestitve na Jadranu. Kot so po incidentu povedali, ne podpirajo nikakršnih diskriminatornih dejanj lastnikov prenočišč in, če jih zaznajo, z njimi prekinejo sodelovanje.