Katastrofa v Italiji: žrtve Kraljice Dolomitov še iščejo #video

"Plaz snega, ledu in kamenja je zasul dostopno pot v času, ko je bilo na njej več vrvnih skupin, od katerih je nekatere odneslo," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedala tiskovna predstavnica reševalnih služb Michela Canova.

Nesreča se je zgodila dan po tem, ko so na vrhu ledenika zabeležili rekordno visoko temperaturo, deset stopinj Celzija. Strokovnjaki menijo, da naj bi bilo za nesrečo krivo prav nenavadno toplo vreme, povezano z globalnim segrevanjem. V prihodnje bi se lahko zaradi tega zgodilo še več podobnih nesreč.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.



