Slovesen nagovor v lordski zbornici je za Karla prvi v vlogi kralja, čeprav je maja lani že nastopil namesto svoje matere, kraljice Elizabete II. Gre tudi za prvi vladni program pod vodstvom Sunaka, ki je na čelu vlade oktobra lani nasledil Liz Truss.

V skladu z več sto let staro tradicijo je Karel do poslopja parlamenta iz Buckinghamske palače prispel v kočiji. Na celotni poti je sodelovalo okrog 1.400 članov oboroženih sil, več kot 120 konjev in godba. Odjeknilo je tudi 41 topovskih salv, poroča britanski BBC. Nagovor je kralj začel s poklonom svoji pokojni materi in spomnil, da gre za prvi nagovor kralja po več kot 70 letih.

The first #KingsSpeech in 72 years is handed to the King by the Lord Chancellor, @AlexChalkChelt #StateOpening. pic.twitter.com/3gPqpQmRiE — House of Lords (@UKHouseofLords) November 7, 2023

V njem je premier v ospredje postavil ostrejše kazni za storilce hudih kaznivih dejanj. Med drugim so predvidene dosmrtne kazni za nekatere umore in ukinitev možnosti predčasnih izpustov za storilce določenih kaznivih dejanj, povezanih s spolnim nasiljem.

Karel, ki se že vse življenje posveča okoljskim ciljem, je predstavil tudi nekatere sporne ukrepe vlade s področja okolja in energije. Ti predvidevajo podelitev novih dovoljenj za naftne in plinske projekte v Severnem morju, s katerimi želi Sunak po lastnih navedbah zmanjšati odvisnost države od uvožene energije in ustvariti nova delovna mesta.

Premier je v svoj program vključil še napoved postopne prepovedi prodaje tobačnih izdelkov otrokom. Z novo zakonodajo želijo zagotoviti, da starim 14 let in manj ne bo več mogoče zakonito prodati cigaret, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Sunak napoveduje še dodatna vlaganja v promet, da bi zagotovili boljšo povezljivost zlasti v Angliji, pa tudi nadaljnji boj za znižanje inflacije in življenjskih stroškov, ki pestijo državo.

Med kraljevim govorom protestni shod

Predstavljeni vladni program nekateri opazovalci že vidijo kot napoved morebitnih predvolilnih tem, saj bodo naslednje parlamentarne volitve v Združenem kraljestvu najverjetneje prihodnje leto. Konservativci, ki so na oblasti od leta 2010, za zdaj v anketah močno zaostajajo za laburisti.

Med kraljevim govorom je sicer pred poslopjem parlamenta več deset monarhiji nenaklonjenih protestnikov vzklikalo: "To ni moj kralj!" in "Kakšno zapravljanje denarja!"