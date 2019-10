Kalifornija: dve smrtni žrtvi zaradi požara in 100 tisoč evakuiranih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jug ameriške zvezne države Kalifornije je tako kot vsako leto ob tem času zajel val požarov v naravi, ki so doslej zahtevali evakuacijo 100 tisoč prebivalcev severno od Los Angelesa in dve življenji. To je čas suhega vremena in vročih vetrov Santa Ana, ki razpihujejo ogenj in otežujejo delo gasilcem.

Požar severno od Los Angelesa je izbruhnil v četrtek iz neznanih razlogov, do petka zvečer pa je zajel več kot tri tisoč hektarjev površin in uničil 31 poslopij. Z ognjem se bori okoli tisoč gasilcev, pri čemer si pomagajo s helikopterji in letali. Doslej so pod nadzor spravili 13 odstotkov požara.

Izračunali so, da se požar širi za nekaj več kot tristo hektarjev na uro, kar pomeni, da bodo potrebovali še nekaj dni, da bodo vzpostavili nadzor nad njim, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli gasilci.

Moškega, ki je želel rešiti hišo, zadela kap

Foto: Reuters Sporočili so še, da je v bližini tega požara moškega, ki je skušal rešiti svojo hišo, zadela kap. Zapreti so morali več glavnih avtocest, na območju pa ni vozil metro. Zaprtih je bilo tudi več šol in podjetij.

Okoli dvesto gasilcev pa se medtem bori z več požari vzhodno od Los Angelesa. Eden od tamkajšnjih požarov je zajel naselje mobilnih domov. Uničil je 76 domov in poslopij. Umrla je 89-letnica, ki ni mogla ubežati plamenom.

20 tisoč ljudem odklopili elektriko

V okrožjih na jugu Kalifornije Los Angeles, Ventura, San Bernardino in Kern so iz varnostnih razlogov okoli 20 tisoč ljudem odklopili elektriko, a bi jih lahko brez nje ostalo še več tisoč, saj so se vetrovi Santa Ana znova okrepili.

Že v sredo pa so na severu zvezne države izklopili elektriko približno dvema milijonoma ljudi, v petek jih je bilo brez nje še nekaj več kot tristo tisoč. Za izklop elektrike so se odločili, ker bi lahko veter podrl daljnovode, kar bi sprožilo iskre in požare.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters