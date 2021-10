Kako do nove vlade, če predsednik države leži v bolnišnici?

Bolezen je za neznano dolgo priklenila 77-letnega češkega predsednika Milosa Zemana na posteljo v bolnišnici, poroča France24. Zato so včeraj poslanci češkega parlamenta zahtevali začetek pogovorov o tem, kdo lahko opravlja predsednikove obveznosti v času njegove odsotnosti. In odgovor želijo Čehi najti v čim krajšem času, saj je Češka pred kratkim imela parlamentarne volitve, na katerih je vladajoča stranka predsednika vlade Andreja Babiša morala priznati premoč koaliciji opozicijskih desnosredinskih in desnih strank.

Babiš si je v tednu dni premislil

Kandidata za novega mandatarja po češki ustavi lahko predlaga le predsednik države. In Zeman je v enem od svojih zadnjih javnih nastopov ravno pred volitvami napovedal, da bo za mandatarja predlagal predsednika največje stranke. Torej Babiša, ki pa koalicijske vlade ne more sestaviti. Babiš je pred tednom dni sicer trdil, da mu je Zeman med srečanjem obljubil, da mu bo poveril mandat za sestavo vlade. Vendar si je v zadnjih dneh očitno premislil in napovedal, da mandata ne bo sprejel in da se bo umaknil v opozicijo.

Predsednik ostaja v bolnišnici

Zdravstveno stanje predsednika države je bilo na začudenje javnosti in zmagovalcev volitev v zadnjem tednu neznano. Šele po večkratnih prošnjah parlametnarcev so iz bolnišnice, v kateri se zdravi Zeman, sporočili, da bo predsednik države do nadaljnjega ostal na zdravljenju ter da ni zmožen opravljati službenih obveznosti.

Kaj omogoča ustava?

Češka ustava parlamentarcem omogoča, da lahko začasno vzame pooblastila predsedniku države in ta porazdeli med predsednika vlade in predsednika spodnjega doma parlamenta. Zato češki mediji napovedujejo, da se bo kmalu pričela v obeh domovih parlamenta razprava o odvzemu pooblastil, kar bi se lahko glede na uradne postopke zgodilo enkrat novembra.