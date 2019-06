Juncker in Plenković v Zagrebu ponovila stališča o arbitražnem sporu

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in hrvaški premier Andrej Plenković sta po današnjem srečanju v Zagrebu ponovila, da si prizadevata za rešitev spora o meji med Hrvaško in Slovenijo.

Andrej Plenković in Jean-Claude Juncker sta na novinarsko vprašanje, ali sta morda govorila tudi o sporu o meji med Hrvaško in Slovenijo, ponovila že znana stališča Zagreba in Bruslja.

Plenković je spomnil, da je slovenskemu kolegu Marjanu Šarcu tako kot njegovemu predhodniku Miru Cerarju pojasnil stališča Hrvaške glede arbitražnega sporazuma in da Zagreb vztraja pri pogajanjih o reševanju spora v duhu dobrososedskih in prijateljskih odnosov med državama.

Hrvaško člansko v schengenskem območju

Juncker, ki se od četrtka mudi na prvem uradnem obisku na Hrvaškem, je tako kot Plenković dejal, da gre za spor, ki ga ne bi smelo biti med dvema prijateljskima državama, ter da podpira prizadevanja za rešitev spora. Spomnil je, da je spor tudi na Sodišču EU zaradi slovenske tožbe proti Hrvaški in da komisija nima k temu česa dodati.

Juncker je tudi dejal, da si želi do konca mandata aktualne Evropske komisije poslati pozitivno priporočilo Svetu EU za hrvaško članstvo v schengenskem območju. "Preveč časa smo izgubili in verjamem, da bo Svet EU ravnal pravilno," je povedal predsednik Evropske komisije, ki mu mandat poteče jeseni.

Med drugim je povedal, da je prijetno presenečen nad hrvaškimi finančnimi kazalci ter da pričakuje, da se bo Hrvaška kmalu pridružila tudi evropskemu tečajnemu mehanizmu (ERM II) kot prvi postaji na poti v območje evra.

Plenković je potrdil, da sta z Junckerjem govorila tudi o hrvaških strateških ciljih vključitve v schengensko in evrsko območje. Pričakuje, da bo Hrvaška do konca mandata te komisije izpolnila zadnje naloge in dobila pozitivno priporočilo za vstop v schengensko območje. Poudaril je tudi, da hrvaška vlada pospešeno dela tudi pri pripravah za uvedbo evra, ki je projekt za naslednjih nekaj let.

Juncker in Plenković sta še izpostavila, da je pomembno poudariti evropsko perspektivo držav jugovzhodne Evrope, ki si želijo članstva v EU. Hrvaški premier je napovedal, da bodo med hrvaškim predsedovanjem Svetu EU v prvi polovici leta 2020 na to temo organizirali vrh držav jugovzhodne Evrope in EU.

Predsednik Evropske komisije je uradni obisk na Hrvaškem začel v četrtek v Dubrovniku, kamor je prispel iz Slovenije, kjer se je udeležil vrha pobude Tri morja. Plenković je Junckerja v četrtek seznanil s potekom posodobitve letališča v Dubrovniku in izgradnje mostu na polotok Pelješac. Oba hrvaška strateška infrastrukturna projekta z več kot pol milijarde evrov sofinancira EU.