Johnson priznal udeležbo na zabavi med zaprtjem

"Razumem jezo ljudi name in na vlado, ki jo vodim, ko pomislijo, da na Downing Streetu ne spoštujejo pravil, ki so jih sami sprejeli. Čeprav ne morem napovedovati, kakšne bodo ugotovitve preiskave, mi je jasno, da stvari niso bile v redu in da moram za to prevzeti odgovornost," je dejal Johnson. Foto: Reuters

Johnson je pred poslanci dejal, da razume jezo ljudi v zvezi z dogodkom. "Če danes pogledam nazaj, vem, da bi moral ravnati drugače in bi moral zadevo prekiniti," je dejal po poročanju BBC. "Iz vsega srca se opravičujem," je dodal.

Pojasnil je, da je najprej mislil, da gre pri zabavi za delovno srečanje, udeležil pa se je je, da bi se zahvalil sodelavcem. Po 25 minutah se je vrnil v pisarno, je povedal.

Pozivi k odstopu

A opozicijski poslanci so bili do Johnsona kritični. "Njegova obramba, ki temelji na tem, da ni vedel, da je to zabava, je žalitev za britansko javnost," je dejal Starmer in premierja pozval, naj odstopi.

"Edino vprašanje je, ali ga bo nagnala britanska javnost ali njegova stranka ali pa bo storil, kar se spodobi, in odstopil," je dejal. Spomnil je, da je nekdanji minister zdravje Matt Hancock odstopil, potem ko je kršil pravila, prav tako Johnsonova svetovalka Allegra Stratton, ko se je pojavil posnetek, na katerem se šali o zabavi.

Odhod premierja poleg laburistov zahtevajo tudi v Škotski nacionalni stranki (SNP) ter liberalni demokrati.

Čedalje bolj nezadovoljni pa so tudi v vrstah Johnsonovih konservativcev. Tako je vodja stranke na Škotskem Douglas Ross zahteval, da premier odstopi, če se bo izkazalo, da je kršil pravila.

Na zabavo povabljenih okrog 100 ljudi

Britanki tisk danes ugotavlja, da Johnson izgublja podporo. "Zabava za premierja je končana", je zapisal Daily Mail.

Johnson se je sredi novega škandala zaradi domnevnih kršitev zaprtja države znašel, ko je v medije prišlo elektronsko sporočilo, da je maja 2020 na Downing Streetu prišlo do srečanja, na katero je bilo povabljenih več kot 100 ljudi. Na vabilo jih je odgovorilo kakih 30, med njimi Johnson in njegova partnerka Carrie.

V Veliki Britaniji je bilo takrat v veljavi prvo zaprtje družbe, vsa družabna srečanja na prostem pa so bila prepovedana, dovoljeno je bilo zbiranje le dveh oseb. Dogodek na Downing Streetu zdaj preiskuje tudi policija.

Zanikal tudi druge obtožbe, premier se sooča še z drugimi sumi

Že prejšnji mesec so britanski mediji razkrili, da naj bi na Downing Streetu do druženj prišlo tudi v času kasnejših zaprtij države pred božičem leta 2020. Johnson je po valu obtožb sicer zanikal, da bi vedel, da so bila na Downing Streetu med pandemijo kršena kakršna koli pravila.

Premier se sooča tudi s sumi laganja v zvezi s financiranjem luksuzne prenove stanovanja ter omogočanjem sklepanja pogodb med prijatelji v času pandemije.