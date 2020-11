Papež Frančišek všečkal pomanjkljivo oblečeno brazilsko manekenko?

Iz Vatikana so danes sporočili, da preiskujejo incident, v katerem je nekdo prek uradnega profila papeža Frančiška na Instagramu všečkal fotografijo pomanjkljivo oblečene brazilske manekenke. V Vatikanu so prepričani, da všeček ni prišel s Svetega sedeža.

Brazilska manekenka Natalia Garibotto je pred kratkim objavila posnetek na Twitterju, v katerem kaže, da je dobila všeček s papeževega profila. "Vsaj šla bom v nebesa," je zapisala zraven. Papež je glede na video všečkal fotografijo Brazilke z začetka oktobra, na kateri je manekenka slikana od zadaj, zdi pa se, da je brez spodnjih hlačk. Všeček provokativne fotografije so medtem odstranili.

"Kolikor vemo, všeček ni prišel s Svetega sedeža. Trenutno preiskujejo zadevo v tesnem sodelovanju s pristojno pisarno Instagrama," so sporočili iz Vatikana. Profil papeža Frančiška so na Instagramu odprli marca 2016 in ima 7,4 milijona sledilcev. Ob zagonu so napovedali, da bo profil urejal oddelek za družbena omrežja v okviru sekretariata za komunikacije, piše STA.