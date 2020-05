Janša: Širitveni proces se mora nadaljevati brez odlašanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Širitveni proces se mora kljub pandemiji novega koronavirusa nadaljevati brez nadaljnjega odlašanja, je izpostavil premier Janez Janša na današnjem virtualnem vrhu EU in Zahodnega Balkana. Poudaril je tudi, da mora EU kljub vsem izzivom ostati dejavna v regiji, so sporočili iz premierjevega kabineta.

Janša je izpostavil, da je socialnoekonomski razvoj Zahodnega Balkana in njegova integracija v EU osnovnega pomena za celotno Evropo ter da se je kljub trenutni krizi treba zavzemati za zagotovitev politične, ekonomske, pravne in socialne konvergence. "Sedaj se mora širitveni proces z nadgrajeno metodologijo nadaljevati brez nadaljnjega odlašanja. Odgovorno lastništvo reformnega procesa s strani političnih voditeljev v regiji je pri tem ključnega pomena," je še poudaril premier po zapisu v sporočilu za javnost, ki ga navaja STA.

EU držav med pandemijo ni pustila samih

Poleg tega je premier izpostavil, da EU držav Zahodnega Balkana med pandemijo ni pustila samih. Pozdravil je mobilizacijo več kot 3,3 milijarde evrov za regijo in pozval k premišljeni uporabi teh sredstev tako za spopad s samo krizo kot tudi za obnovo po krizi,še navaja STA.

Spomnil je, da je veliko članic, tudi Slovenija, državam regije podarilo zdravstveno opremo ali ponudilo ostale oblike pomoči tudi na bilateralni ravni, ter poudaril, da mora tudi EU priznati podporo, ki so jo države Zahodnega Balkana namenile članicam.

Ob tem je po poročanju STA izpostavil še zlasti hitri pretok osnovnih dobrin skozi t. i. zelene prometne pasove, ki povezujejo EU in Zahodni Balkan, ter dobavo materiala za testiranje s strani EU, s katerim lahko države Zahodnega Balkana zagotavljajo ustrezna testiranja. Izpostavil je tudi obojestransko pomoč pri repatriaciji državljanov ter tesno sodelovanje pristojnih zdravstvenih in policijskih služb.

"Vsa ta obojestranska podpora in sodelovanje gre onstran meja pomoči, ki jo lahko Zahodnemu Balkanu nudi kateri koli drugi oddaljeni partner. To zahteva javno priznanje tako znotraj EU kot v državah Zahodnega Balkana," je še poudaril.

Mladi potrebujejo perspektivo

Poleg tega je premier po navajanju STA izpostavil, da mladi v regiji potrebujejo perspektivo, ki jim ponuja smiselne in produktivne možnosti v njihovih lastnih državah. To pa od EU zahteva, da se osredotoči na oblikovanje primernih ugodnih pogojev, pri čemer morajo ti ukrepi presegati širitev že obstoječih štipendij v okviru programa Erasmus+.

EU mora ostati dobro usklajena in dejavna v regiji

EU mora po Janševem prepričanju kljub vsem izzivom ostati dobro usklajena in dejavna v regiji. Pri tem igrata pomembno vlogo tako Evropska komisija in visoki zunanjepolitični predstavnik, s katerima bo Slovenija v okviru priprav na predsedovanje Svetu EU tesno sodelovala, so po poročanju STA še zapisali v sporočilu za javnost.