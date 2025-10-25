Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
25. 10. 2025,
9.25

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus

Sobota, 25. 10. 2025, 9.25

10 minut

Teniški globus, 25. oktober

Po predaji Ribakine v Tokiu finale Tokia Benčič - Noskova

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Belinda Benčič | Švicarka Belinda Benčič bo igrala v finalu. | Foto Guliverimage

Švicarka Belinda Benčič bo igrala v finalu.

Foto: Guliverimage

V finalu teniškega turnirja WTA 500 v Tokiu se bosta pomerili Švicarka Belinda Benčič (13. na svetu) in Čehinja Linda Noskova (17.), potem ko je druga nosilka Jelena Ribakina zaradi poškodbe dvoboj predala.

"Ta teden imam težave s hrbtom in ne morem igrati s 100-odstotno zmogljivostjo," je pojasnila 26-letna Kazahstanka nekaj ur po tem, ko si je z uvrstitvijo v polfinale japonskega turnirja zagotovila uvrstitev na sklepni masters sezone (1. do 8. november) v Rijadu.

Ta predaja Noskovi, ki je bila v začetku tega meseca nepričakovana finalistka turnirja WTA 1000 v Pekingu, omogoča, da po Pragi in Pekingu igra v svojem tretjem finalu te sezone.

Pomerila se bo z Benčič, ki je v drugem polfinalu tesno premagala Američanko Sofio Kenin s 7:6 (5), 3:6, 6:2.

Tokio, WTA 500:

- polfinale:
Belinda Benčič (Švi/5) - Sofia Kenin (ZDA/10) 7:6 (5), 3:6, 6:2;
Linda Noskova (Češ) - Jelena Ribakina (Kaz) predaja;

Holger Rune_thumb
Sportal Kam vse to pelje?
 
teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.