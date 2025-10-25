Po predaji Ribakine v Tokiu finale Tokia Benčič - Noskova

V finalu teniškega turnirja WTA 500 v Tokiu se bosta pomerili Švicarka Belinda Benčič (13. na svetu) in Čehinja Linda Noskova (17.), potem ko je druga nosilka Jelena Ribakina zaradi poškodbe dvoboj predala.

"Ta teden imam težave s hrbtom in ne morem igrati s 100-odstotno zmogljivostjo," je pojasnila 26-letna Kazahstanka nekaj ur po tem, ko si je z uvrstitvijo v polfinale japonskega turnirja zagotovila uvrstitev na sklepni masters sezone (1. do 8. november) v Rijadu.

Ta predaja Noskovi, ki je bila v začetku tega meseca nepričakovana finalistka turnirja WTA 1000 v Pekingu, omogoča, da po Pragi in Pekingu igra v svojem tretjem finalu te sezone.

Pomerila se bo z Benčič, ki je v drugem polfinalu tesno premagala Američanko Sofio Kenin s 7:6 (5), 3:6, 6:2.