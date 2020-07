Japonci odobrili steroid za zdravljenje covid-19

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Japonsko zdravstveno ministrstvo je steroid deksametazon odobrilo za zdravljenje covida-19. Za to so se odločili, ko so britanski znanstveniki ugotovili, da bi lahko zdravljenje s tem steroidom bistveno znižalo smrtnost najhuje obolelih s covidom-19, poroča STA