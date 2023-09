Izraelske sile ubile dva Palestinca, na ulicah množični protivladni protesti #foto

Izraelske sile so ponoči med racijo v begunskem taborišču Nur Šams blizu Tulkarema na zasedenem Zahodnem bregu ubile dva Palestinca, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje. Po navedbah izraelske vojske je bil med protiteroristično operacijo ranjen tudi izraelski vojak. V več izraelskih mestih so medtem potekali množični protesti proti pravosodni reformi in politiki vlade premierja Benjamina Netanjahuja.

Vojaki so po navedbah izraelske vojske med racijo razbili "operativni poveljniški center" v stavbi v taborišču in odkrili veliko število eksplozivnih naprav. Ker naj bi osumljenci streljali na izraelske sile in proti njim metali eksplozivne naprave, so odgovorili s streljanjem. Predstavnik palestinskih zapornikov v taborišču Ibrahim al-Nimer je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da sta bila ubita Palestinca civilista. Vojska je po njegovih navedbah vstopila v taborišče po 2. uri ter porušila več ulic in hiš.

V zadnjih mesecih se je povečalo število tovrstnih vojaških racij in palestinskih napadov na Izraelce. Prav tako se je povečalo število napadov naseljencev z Zahodnega brega na Palestince.

Razmere v Izraelu in na palestinskih ozemljih so že dlje časa zelo napete. Od začetka leta je bilo namreč v nasilju med Izraelci in Palestinci ubitih najmanj 241 Palestincev, 32 Izraelcev, Ukrajinec in Italijanka. Te številke vključujejo tako borce kot civiliste, na izraelski strani pa so med njimi tudi najmanj trije pripadniki arabske manjšine. Na Zahodnem bregu vključno z vzhodnim Jeruzalemom sicer živijo skoraj trije milijoni Palestincev in okoli pol milijona Izraelcev v naselbinah, ki so po mnenju Združenih narodov po mednarodnem pravu nezakonite.

Na ulicah novi množični protivladni protesti

V več izraelskih mestih so medtem že 38. teden zapored potekali množični protesti proti pravosodni reformi in politiki vlade premierja Benjamina Netanjahuja. V Tel Avivu se je zbralo več kot sto tisoč protestnikov, ljudje pa so se znova podali na ulice tudi v več drugih mestih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na velikem transparentu z rdečim ozadjem, ki so ga nosili demonstranti v Tel Avivu, je ob sliki predsednika vlade Benjamina Netanjahuja pisalo: "Diktator na begu." Netanjahu je trenutno v ZDA, kjer se med drugim udeležuje zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Tudi tam njegov obisk spremljajo protesti proti sporni pravosodni reformi.

Izraelska vladna koalicija je konec julija v parlamentu sprejela ključni del pravosodne reforme, ki vrhovnemu sodišču odvzema možnost ukrepanja proti vladnim odločitvam. V skladu s tem vrhovno sodišče odločitve vlade ali posameznega ministra ne bo več moglo oceniti kot "neprimerne".

Opozicija je glasovanje v parlamentu bojkotirala. Kritiki ukrepe vlade označujejo kot grožnjo izraelski demokraciji in opozarjajo, da se država spreminja v diktaturo. Premier Netanjahu je glasovanje zagovarjal in dejal, da je cilj ponovno vzpostaviti ravnovesje med različnimi vejami oblasti.

Vrhovno sodišče obravnava osem pobud za razveljavitev reforme. Netanjahu v intervjuju za ameriško televizijsko mrežo CNN v petek ni podal jasnega odgovora na vprašanje, ali bo spoštoval odločitev sodišča, če bo to razsodilo v prid razveljavitvi. "Mislim, da bi morali spoštovati odločitve vrhovnega sodišča, vrhovno sodišče pa bi moralo spoštovati temeljne zakone, ki jih sprejme parlament," je dejal.