V Iranu dosmrtno izključili športnika zaradi rokovanja z Izraelcem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oblasti v islamski republiki Iran so iranskemu dvigalcu uteži Mostafi Radžaiju dosmrtno prepovedale udeležbo na tekmovanjih, potem ko se je na turnirju na Poljskem rokoval z izraelskim tekmovalcem, francoska tiskovna agencija AFP povzema poročanje iranskih državnih medijev.

"Zveza za dvigovanje uteži je Mostafi Radžaiju dosmrtno prepovedala dostop do vseh športnih objektov v državi in odpustila vodjo delegacije na tekmovanju Hamida Salehinija," so oblasti zapisale v izjavi, ki jo je objavila agencija Irna.

Štiridesetletni veteran Mostafa Radžai se je v soboto rokoval z izraelskim dvigalcem uteži Maksimom Svirskim, potem ko sta oba stala na zmagovalnem odru na turnirju worldmasters v mestu Wieliczka na Poljskem.

Islamska republika Iran ne priznava judovske države in prepoveduje kakršne koli stike med iranskimi in izraelskimi športniki. Leta 2021 je iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej pozval športnike, "naj se ne rokujejo z nobenim predstavnikom (izraelskega) zločinskega režima."

Iranski športniki so se več let uspevali izogibati srečanju z Izraelci na tekmovanjih tako, da so izsilili diskvalifikacijo ali predložili zdravniška potrdila, ki potrjujejo njihovo nezmožnost.

Mladi šahovski čudežni deček Alireza Firuzdža je zapustil Iran, potem ko mu je zveza prepovedala nastop na svetovnem prvenstvu leta 2019 zaradi strahu, da bi se tam pomeril z izraelskim igralcem. Naturalizirani Francoz zdaj zastopa Francijo na mednarodnih tekmovanjih.