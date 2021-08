Za zgodovinsko prvo olimpijsko kolajno bogato nagrajena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turkmenistanska dvigovalka uteži Polina Gurjejeva je svoji državi v Tokiu priborila prvo olimpijsko odličje v zgodovini. Oblasti jo bodo za dosežek bogato nagradile. Dobila bo stanovanje, osebni avtomobil in 50.000 dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Enaindvajsetletna športnica je v kategoriji do 59 kg osvojila srebrno odličje, edino za svojo državo in prvo v zgodovini.

Pred tem je strelec njen rojak Marat Nijazov sicer prav tako osvojil srebro, a to davnega leta 1960 v Rimu v okviru reprezentance Sovjetske zveze.

Uradni sprejem za športnico je vodil Serdar Berdimuhamedov, 39-letni sin vodje države Gurbangulija Berdimuhamedov. Športnici je izročil tri belo obarvane lesene skrinjice. V eni so bili ključi trisobnega stanovanja v prestolnici, v drugi ključi avtomobila lexus SUV, v tretji pa 50.000 dolarjev.

"Prisrčno vam čestitam za ta izjemen mejnik, ki priča o rasti neodvisnega Turkmenistana v mednarodnem športnem okolju," je ob tej priložnosti dejal Berdimuhamedov, ki ga številni že vidijo kot očetovega naslednika, in dodal, da je s svojim uspehom povečala slavo in ugled domovine in njenih prebivalcev.

"Kolajno posvečam predsedniku in prebivalcem Turkmenistana ob 30. obletnici neodvisnosti," pa je odvrnila športnica, po rodu Rusinja.

Turkmenistan je s plinom bogata država s šestimi milijona prebivalcev, ki se je leta 1991 osamosvojila.