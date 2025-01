Izraelska vojska danes drugi dan nadaljuje obsežno protiteroristično operacijo v Dženinu na zasedenem Zahodnem bregu. Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje so izraelske sile vdrle v številne hiše v Dženinu, doslej pa so v okviru operacije ubile najmanj deset ljudi, še 40 je bilo ranjenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poudarki dneva:



14.10 Izraelska vojska nadaljuje operacijo v Dženinu

10.00 Francija izdala nov nalog za pridržanje Al Asada

14.10 Izraelska vojska nadaljuje operacijo v Dženinu

Izraelska vojska je v torek sprožila novo "protiteroristično operacijo" v Dženinu, imenovano Železni zid, v kateri poleg kopenske vojske sodelujejo tudi letalske sile.

Guverner Dženina Kamal Abu Al Rub je danes Izrael med drugim obtožil, da je uničil ceste, ki vodijo do begunskega taborišča in bolnišnice v Dženinu. Dodal je še, da so izraelske sile pridržale približno 20 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska je medtem sporočila, da je v okviru operacije "zadela več kot deset teroristov, številne teroristične objekte in uničila eksplozivna sredstva, ki so jih namestili teroristi". Obrambni minister Izrael Kac je tudi obljubil, da se bo operacija nadaljevala in da vojska ne bo dovolila, da se na območju vzpostavi "teroristična fronta".

Na zasedenem Zahodnem bregu, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, v nasprotju z mednarodnim pravom živi okoli 700 tisoč izraelskih naseljencev. Vojska na območju redno izvaja racije in množične aretacije.

Nasilje se je še zaostrilo po izbruhu spopadov v Gazi 7. oktobra 2023, ki so se končali v nedeljo s sklenitvijo dogovora o prekinitvi ognja. Od takrat je bilo po navedbah palestinskih oblasti v napadih izraelskih sil oziroma izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu ubitih najmanj 848 Palestincev. V tem obdobju je bilo na območju ubitih tudi najmanj 29 Izraelcev.

10.00 Francija izdala nov nalog za pridržanje Al Asada

Francosko pravosodje je v torek izdalo nov nalog za pridržanje lani strmoglavljenega sirskega predsednika Bašarja Al Asada, ki ga sumijo vpletenosti v vojne zločine, tudi pri smrti francosko-sirskega državljana leta 2017. Francoske oblasti so nalog za njegovo pridržanje izdale že leta 2023, poročajo tuje tiskovne agencije.

Bašar Al Asad Foto: Guliverimage

Preiskovalni sodniki Al Asada sumijo sodelovanja pri napadih na civiliste in pri umoru. Francoski časnik Le Parisien je poročal, da je bil 59-letni francosko-sirski državljan ubit med helikopterskim bombardiranjem sirske vojske junija 2017 na njegovo hišo v mestu Dara na jugu Sirije.

Časnik je ob sklicevanju na preiskovalce navedel, da francosko pravosodje sumi, da je Al Asad ukazal napad in zanj zagotovil potrebna sredstva.

Al Asadova vlada je tedaj poskušala znova prevzeti nadzor nad mestom Dara, ki so ga obvladovale opozicijske sile.

Francosko pravosodje je nalog za prijetje Al Asada izdalo že leta 2023. Izdali so ga v povezavi z napadi s kemičnim orožjem, zlasti v regiji Vzhodna Guta blizu Damaska avgusta 2013.

V napadu z živčnim plinom sarin je bilo ubitih več sto ljudi. Organizacije za človekove pravice navajajo več kot tisoč smrtnih žrtev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.