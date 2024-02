Izraelci raketirali mesto v Siriji #vŽivo

V izraelskih napadih na regijo Homs v Siriji je umrlo pet ljudi, od tega trije civilisti, so danes sporočili iz Sirskega observatorija za človekove pravice. Napad v osrednjem delu države so potrdili tudi pri sirskem obrambnem ministrstvu, kjer pa ne navajajo števila mrtvih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pomembnejši dogodki dneva:



7.20 V izraelskih napadih na sirski Homs ubitih več ljudi

Glede na navedbe sirskega observatorija s sedežem v Londonu, ki se opira na mrežo virov v Siriji, je bila tarča izraelskih napadov stavba v soseski Hamra v mestu Homs. Med ubitimi civilisti so ženska, moški in otrok. Ranjenih naj bi bilo še sedem ljudi.

Z obrambnega ministrstva v Damasku so medtem javili, da je Izrael izvedel napade na več ciljev v Homsu in njegovi okolici, pri čemer je bilo ubitih in ranjenih več civilistov. Na sirski državni televiziji so objavili posnetke reševalcev, ki se prebijajo skozi ruševine porušene stavbe.

Že prejšnji teden so ZDA v povračilo za napad na svojo bazo v Jordaniji, v katerem so bili ubiti trije ameriški vojaki, v Siriji in Iraku napadle položaje več skupin, ki uživajo podporo Irana. Od preteklega tedna je cilje v Siriji večkrat obstreljeval tudi Izrael, v napadih je bilo ubitih več proiranskih borcev.

Izraelske sile pogosto obstreljujejo cilje v sosednji Siriji. Z napadi naj bi želeli preprečiti, da bi Iran in z njim povezane oborožene skupine razširili svoj vpliv v državi, ki je od leta 2011 v primežu državljanske vojne.