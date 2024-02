Blinken odhaja na novo bližnjevzhodno turnejo #vŽivo

Blinken bo nadaljeval diplomatska prizadevanja za dosego sporazuma, ki bo zagotovil izpustitev vseh preostalih talcev in bo vključeval humanitarni premor, kar bo omogočilo trajno in večjo dostavo humanitarne pomoči civilistom v Gazi.

8.11 Blinken odhaja na novo bližnjevzhodno turnejo

"Državni sekretar Blinken bo od nedelje do četrtka obiskal Savdsko Arabijo, Egipt, Katar, Izrael in Zahodni breg, kar bo njegovo peto potovanje v to regijo po terorističnih napadih 7. oktobra. Nadaljeval bo diplomatska prizadevanja za dosego sporazuma, ki bo zagotovil izpustitev vseh preostalih talcev in bo vključeval humanitarni premor, kar bo omogočilo trajno in večjo dostavo humanitarne pomoči civilistom v Gazi," je sporočil State Department.

Ameriško zunanje ministrstvo dodaja, da si bo Blinken še naprej prizadeval za preprečevanje širjenja spora, hkrati pa bo ponovno potrdil, da bodo ZDA sprejele ustrezne ukrepe za zaščito svojega osebja in pravice do svobodne plovbe v Rdečem morju. Nadaljeval bo tudi razprave s partnerji o tem, kako vzpostaviti bolj povezano in mirno regijo, ki bo vključevala trajno varnost tako za Izraelce kot Palestince.

Predstavniki Katarja, Egipta, Izraela in ZDA so se pred tednom dni sestali v Parizu, da bi razpravljali o predlogu za izpustitev talcev, poroča AFP.

Blinken je v ponedeljek po srečanju s katarskim predsednikom vlade, šejkom Mohamedom bin Abdulrahmanom Al Thanijem, v Washingtonu dejal, da obstaja resnično upanje na uspeh dobrega, močnega predloga.

Pripadniki Hamasa so 7. oktobra napadli Izrael ter pri tem ubili 1160 ljudi in zajeli okrog 250 talcev, od katerih jih je 132 še vedno v ujetništvu. Izraelski odgovor z napadom na Gazo je do zdaj zahteval že več kot 27 tisoč življenj.