Izrael izvaja racije in nadaljuje obstreljevanje Gaze #vŽivo

13.30 Izrael ob racijah na severu nadaljuje obstreljevanje juga Gaze

Južni del Gaze je bil ponoči in davi tarča nenehnih zračnih napadov ter obstreljevanja izraelskih sil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V središču spopadov je predvsem mesto Han Junis, kjer je kombinacija stalnega bombardiranja in dežja številna območja spremenila v opustošeno polje blata in ruševin.

Po navedbah prič je bil tarča obstreljevanja tudi bolnišnični kompleks Naser v Han Junisu, kamor se je po navedbah urada ZN za koordinacijo humanitarnih zadev (Ocha) zateklo na tisoče razseljenih ljudi. Palestinski Rdeči polmesec je sporočil, da izraelske sile obstreljujejo tudi njihovo bolnišnico Al Amal.

Izraelska vojska je medtem danes sporočila, da so njeni pripadniki na severu Gaze ubili 15 domnevnih teroristov in v raciji v eni od tamkajšnjih šol zajeli še deset pripadnikov palestinskega oboroženega gibanja Islamski džihad.

Predstavniki več agencij ZN so preteklo noč objavili izjavo s svarilom glede financiranja agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA). Več držav je namreč prekinilo financiranje agencije, potem ko ji je Tel Aviv očital sodelovanje v napadu na Izrael 7. oktobra.

To bi lahko imelo katastrofalne posledice za prebivalce Gaze in povzročilo popoln propad tamkajšnjega sistema zagotavljanja humanitarne pomoči, so opozorili.

Ob tem se nadaljujejo prizadevanja za napredek pri dogovoru o novi prekinitvi ognja v Gazi. Vodja palestinskega gibanja Hamas Ismail Hanija naj bi danes ali v četrtek obiskal Kairo, kjer bo opravil pogovore o predlogu, ki so jim ga posredovali po nedeljskem srečanju predstavnikov ZDA, Izraela, Katarja in Egipta v Parizu.

Neimenovani visoki uradnik Hamasa je ob tem po navedbah AFP sporočil, da njihove zahteve vključujejo celovito in popolno prekinitev izraelske agresije ter umik izraelske vojske iz Gaze.