Novi ameriški napadi na hutije v Jemnu: "To je šele začetek" #vživo

"Ti napadi nas ne bodo odvrnili od naše moralne, verske in humanitarne drže podpore palestinskemu ljudstvu v Gazi ter ne bodo ostali nekaznovani in neodgovorjeni," je dejal vojaški tiskovni predstavnik hutijev Yahya Saree.

"Ti napadi nas ne bodo odvrnili od naše moralne, verske in humanitarne drže podpore palestinskemu ljudstvu v Gazi ter ne bodo ostali nekaznovani in neodgovorjeni," je dejal vojaški tiskovni predstavnik hutijev Yahya Saree. Foto: Guliverimage

Ameriška vojska je sinoči izvedla nov napad na hutije v Jemnu, je to potrdilo centralno poveljstvo ZDA (Centcom), poroča BBC. Centcom je objavil, da so ameriške sile ciljale in zadele protiladijske balistične rakete, vključno s štirimi protiladijskimi raketami, ki so bile pripravljene ciljati na ladje v Rdečem morju. To je odziv na nenehne napade hutijev, ki jih podpira Iran, na vojaške in trgovske ladje v Rdečem morju.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.45 Novi ameriški napadi na hutije v Jemnu

6.45 Novi ameriški napadi na hutije v Jemnu

Ameriška vojska je sinoči izvedla nov napad na hutije v Jemnu, je to potrdilo Centralno poveljstvo ZDA (Centcom), poroča BBC. Centcom je objavil, da so ameriške sile ciljale in zadele protiladijske balistične rakete, vključno s štirimi protiladijskimi raketami, ki so bile pripravljene ciljati na ladje v Rdečem morju. To je odziv na nenehne napade hutijev, ki jih podpira Iran, na vojaške in trgovske ladje v Rdečem morju.

Njihovi napadi so velike ladjarske družbe prisilili, da se izogibajo plovbi po tej poti, kar vpliva na mednarodno trgovino.

Pred tem napadom so jih v soboto skupaj udarili ZDA in Združeno kraljestvo, hutiji pa so obljubili, da se bodo na njihova dejanja odzvali.

"Ti napadi nas ne bodo odvrnili od naše moralne, verske in humanitarne drže podpore palestinskemu ljudstvu v Gazi ter ne bodo ostali nekaznovani in neodgovorjeni," je dejal vojaški tiskovni predstavnik hutijev Yahya Saree.

Pred tem je Bela hiša opozorila, da so njeni zračni napadi na cilje, ki jih podpira Iran v Iraku in Siriji, šele začetek, ne konec odziva ZDA na Iran.

Svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je ameriškim medijem v nedeljo dejal, da bo dejavnosti še več.

Gre za odgovor ZDA na smrt treh ameriških vojakov v napadu z brezpilotnim letalom na vojaško bazo v Jordaniji prejšnji teden.

Iran zanika kakršnokoli vpletenost v napad, medtem ko je odgovornost za dejanje prevzela militantna skupina Islamski odpor v Iraku, a ZDA sumijo in obtožujejo Teheran, da takšne in podobne skupine financira ter Iran neposredno oborožuje.